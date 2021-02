Boj o demokracii pod křídly EU. Lídr Bulharska Radev obvinil premiéra Borisova z pokrytectví kvůli podpoře Navalného

„Bulharská vláda odsuzuje nadměrnou moc použitou proti Navalnému, jeho manželce a demonstrantům v Rusku. Proti pokojným demonstrantům nelze používat sílu. Lidé by měli mít právo vyjádřit svůj názor,“ nechal se slyšet Borisov na jednání vlády, které proběhlo odpoledne.

Borisov však nebyl jediný, kdo se k věci vyjádřil. Téma Navalného zmínil také bulharský prezident Rumen Radev během svého projevu k národu. Ráno totiž vystoupil s projevem, který se týkal jeho čtyřletého působení ve funkci prezidenta.

Podle Radeva se předseda vlády, který komentuje dění v Rusku, snaží pouze odvrátit pozornost od samotné situace v Bulharsku. Prezident poznamenal, že v létě, kdy v Bulharsku probíhaly protivládní protesty a mírumilovní demonstranti byli vystaveni použití síly ze strany policie, „Borisov neudělal nic pro to, aby určil odpovědné osoby“ za toto dění.

„Vždy jsem byl proti násilí a zatýkání vůči pokojným protestujícím občanům, a to bez ohledu na to, kde k tomu docházelo – ať už v Sofii, Moskvě nebo na jakémkoli jiném místě na světě. Proti policejním metodám trestání opozice, proti potlačování svobody projevu a korupci – ať se to děje kdekoli,“ prohlásil Radev na tiskové konferenci.

Podle bulharského prezidenta tedy není nic překvapivého na tom, že Borisov „zaujímá demokratickou pozici“ pod křídly Evropské unie. Myslí si také, že tamní předseda vlády vyjadřuje jediný možný postoj pro EU a přitom se snaží nekomentovat, co se děje v samotném Bulharsku.

„Podle mého názoru v tom spočívá velká ironie, přesněji řečeno patologie. Protože, pokud by byl Navalný Bulhar, pak by vedl vyšetřování Borisovova nočního stolku (v létě zaslala neznámá osoba do hlavních bulharských médií fotografie, na nichž byly v nočním stolku premiéra k vidění balíčky eur, zbraní a zlatých prutů. Později Borisov připustil, že fotografie byly skutečně pořízeny v jeho domě, nicméně připustil, že mu tam peníze nějaká žena dala, když zrovna nebyl v místnosti, pozn. red.), a Borisov by se jej pokusil zničil, tak jako tím hrozil Jeleně Jončevové (v létě byla zveřejněna i nahrávka, na níž muž s hlasem Borisova říká svému partnerovi, že „upálí“ v přeneseném slova smyslu europoslankyni Jelenu Jončevu, která ho kritizovala, pozn. red.),“ pronesl.

Radev celou věc uzavřel slovy, že kromě polského prezidenta Andrzeje Dudy se lídři ostatních zemí EU k této situaci nevyjádřili, což ale neznamená, že nejsou ochránci demokracie.

Zmiňme, že to není poprvé, co Radev ostře komentoval výroky Borisova o Navalném. Například minulý týden byl premiér pobouřen absencí komentáře prezidenta, počemž Radev poznamenal, že Borisov „skončil s demokracií v Bulharsku a začal osvobozovat ostatní národy“.