Šéfkuchař prozradil recept na přípravu toho nejšťavnatějšího kuřete

Šéfkuchař také prozradil tajemství, jak v produktu udržet maximální množství vody.

„Samotný recept jsem okoukl u Hestona Blumenthala a přidal trochu své vlastní zkušenosti,“ píše Jaroslavskij.

Potřebujeme:

celé kuře – 1,5 kg

1,5 litru vody

60 g soli

hořčici

sójovou omáčku

černý pepř

citron

Příprava:

Kuře dobře promyjeme a vyndáme vnitřnosti. Sůl rozpustíme ve vodě a kuře zcela ponoříme do roztoku na 10-12 hodin, ponecháme v chladničce. Je důležité, aby celé kuře bylo potopeno ve slaném nálevu.

Vyndáme kuře, osušíme ho a trochu potřeme hořčicí smíchanou se sójovou omáčkou a rostlinným olejem – opravdu jen trochu. Uvnitř také, ale přidáme více mletého černého pepře. Dovnitř položíme citron, předem propíchaný nožem.

Předehřejeme troubu na 95 stupňů a vložíme do ní kuře na dobu 2,5 -3 hodiny.

Pak ho vyndáme a postavíme na 45 minut na teplé místo. Můžeme ho přikrýt fólií.

Předehřejeme troubu na 260-280 stupňů, vložíme kuře do trouby a pečeme až do zlatohnědé kůrčičky. Během pečení poléváme šťávou z pekáče. To trvá asi 15-20 minut (kuře můžeme svrchu trochu potřít máslem – získá výraznější barvu)

Hotovo!

Dobrou chuť!