Odborník uvedl první příznaky smrtelné mozkové choroby

„Často se stává, že člověk ztratí prostorovou koordinaci. Například zapomene, kde se nachází nějaký obchod, do něhož chodí už třicet let. Dalším signálem je, že lidé začínají zapomínat slova, nebo je používají nesprávně. Nebo když pronese člověk nějaké slovo, a pak se přizná, že zapomněl, co vlastně znamená,“ řekl Zberovskij.

Dodal, že v podobném případě je třeba se neodkladně obrátit k lékaři.

Zberovskij také podotkl, že sociální aktivita lidí pokročilého věku je příznakem dobrého duševního zdraví.

„Když se naši blízcí zajímají o náš život, když s něčím kategoricky nesouhlasí, kritizují nás a myslí si, že žijeme nějak nesprávně – to je nesporný příznak toho, že jejich psychické a psychologické zdraví je v pořádku. S jednou výjimkou, když se váš příbuzný na něco vyptává, a pak zapomíná vaše odpovědi,“ vysvětlil Zberovskij.

Podle slov odborníka stálé přeptávání, kdy vzniká dojem, že váš starší příbuzný zapomíná odpovědi, může být příznakem druhé etapy Alzheimerovy choroby. V tomto stádiu se člověk ještě o něco zajímá, ale už nemůže pochopit odpovědi.

Potraviny, které mohou zpomalit stárnutí mozku

Portál Express s odvoláním na studii vědců z Univerzity Iowy oznámil, že spotřeba sýru a červeného vína může zpomalit stárnutí mozku a zabránit vývoji demence.

Závěry odborníků se zakládají na rozboru jídelníčku 1 787 lidí ve věku 46 až 77 let. Dobrovolníci měli vyplnit dotazník a uvést potraviny a nápoje, kterým dávají přednost.

Vyšlo najevo, že u milovníků sýru a červeného vína byly kognitivní funkce lépe vyvinuté i v pokročilém věku. Lidé, kteří jedli denně skopové maso, ve speciálním testování také předvedli dobré výsledky.