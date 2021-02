Rozmrazujete maso správně? Chybný postup může vést k otravě

Ačkoli to nevypadá jako složitá věc, mnozí lidé se dopouštějí vážných chyb při rozmrazování masa. V některých případech riskují nejen žaludečními problémy, ale mohou si koledovat i o vážné zdravotní potíže.

Máte hlad a málo času? Zapomněli jste vyndat maso z mrazáku? V těchto případech mnozí lidé sáhnou po tom nejjednodušším způsobu a zmrazené maso hodí do horké vody či jej dokonce dají vařit na pomalém stupni.

Tento postup je ale chybný a nebezpečný. V mase se totiž začnou okamžitě množit hnilobné bakterie. Teplé prostředí jim jenom prospěje. V některých případech mohou přivodit i otravu z jídla. Pokud se tomu chcete vyhnout, tak rozmrazujte správně.

Správné rozmrazování ovšem není ani při pokojové teplotě. Okraje masa se totiž rozmrazují rychleji, a právě na nich dojde opět k množení oněch zdraví škodlivých bakterií a vy máte zaděláno na problémy.

Jaký je správný postup

Abyste předešli nechtěným zdravotním problémům, nesmíte s rozmrazováním spěchat. Správný postup je vložit maso bez sáčku na tác a umístit do lednice. Celý proces zabere podle jeho velikosti 12 až 24 hodin.

Další bezpečnou možností je vložení masa do mísy s vodou o teplotě 0 stupňů Celsia. Maso musí být v tomto případě dokonale uzavřené v sáčku. Během rozmrazování je ale nutné vodu několikrát měnit.

Pokud se chystáte připravit dva druhy masa, tak vás nejspíše napadne dát je do jedné mísy. To je ovšem chyba. Každé maso se rozmrazuje jinak. To znamená, že se bakterie mohou rozmnožovat jinak rychle. Na jednom druhu masa se budou množit rychleji a budou tak kontaminovat další kus.

Před přípravou pokrmu je třeba maso propláchnout. Jenže pozor, udělejte to až ve chvíli, kdy je maso zcela rozmraženo. V opačném případě bude hrozit kontaminace dřezu bakteriemi.

Každopádně nejlepší je vždy pokrm připravit z čerstvého masa. Tak si zachová nejvíce vitamínů a minerálů, ale i nejlepší chuť. Těžko ale budeme běhat do obchodu vždy, když zrovna dostaneme chuť na maso. Proto si mnozí ve svých mrazácích dělají nemalé zásoby. V mrazáku můžete uchovat maso až šest měsíců.

Někteří ale maso nemusí a raději si zvolí vegetariánský životní styl. I v tomto případě by si měli dávat pozor na svůj jídelníček. Dříve Sputnik s odkazem na výzkum Oxfordské univerzity psal, že odmítnutí konzumace masa zvyšuje nebezpečí zlomenin. Je to z toho důvodu, že dochází ke snížení dodávek do organismu vápníku a bílkovin s potravou, což zvyšuje křehkost kostí.