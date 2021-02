Rusko a Mexiko uzavřely smlouvu o dodávkách Sputniku V. Jedná se o velký pokrok ruské vědy, prohlásil mexický prezident

Mexický ministr zdravotnictví Jorge Alcocer Varela podepsal smlouvu na dodávku do Mexika ruské vakcíny proti covidu-19, vyvinuté v Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji.

„Včera večer ministr zdravotnictví Mexika podepsal smlouvu na dodávku vakcíny Sputnik V,” informoval náměstek ministra Hugo López-Gatell na tiskové konferenci v národním paláci.

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador během telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem mu poděkoval za rozhodnutí poslat sadu vakcíny do Mexika a označil vytvoření Sputniku V za velký pokrok ruské vědy.

Časopis The Lancet potvrdil účinnost Sputniku V

Sputnik V je bezpečný, účinný a poskytuje plnou ochranu proti závažným případům covidu-19. To je hlavní závěr publikace v časopise The Lancet. Třetí fáze klinického testování zabrala ruským imunologům několik měsíců a zapojilo se do ní 19 866 dobrovolníků. Její výsledky potvrdily, že vakcína je účinná na 91,6 %.

Dalším důležitým závěrem je míra immunogenicity ruské látky: u 14 964 dobrovolníků, kteří dostali dávku vakcíny Sputnik V, se vyvinulo 1,3 až 1,5krát více protilátek proti novému koronaviru než u těch, kteří covid-19 prodělali. Dalších 4 902 dobrovolníků dostalo placebo, jak vyžadují pravidla pro rozsáhlé klinické testování.

Testy zahrnovaly skupinu dobrovolníků ve věku 60 až 87 let a ukázaly působivé výsledky pro tuto věkovou kategorii. Účinnost Sputniku V mezi staršími ročníky byla překvapivě srovnatelná s věkovou kategorií 18 až 60 let (91,8 %).

Co se týče bezpečnosti, nezávislý výbor pro sledování dat potvrdil, že v 94 % případech vedlejší účinky měly lehký průběh. Nebyly zaznamenány žádné vážné případy či alergie spojené s vakcinační látkou. Většina komplikací měla symptomy chřipky nebo bolesti hlavy. Ruský fond přímých investic (RFPI), státní investiční fond země, který má ve spolupráci s dalšími mezinárodními strategickými a finančními investory zajišťovat spolufinancování především v Rusku, má nyní za úkol zvýšit produkci Sputniku V a jeho mezinárodní distribuci.

V celosvětovém měřítku pouze čtyři výrobci vakcíny, včetně ruského Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji, publikovali výsledky třetí fáze klinického výzkumu v předních recenzovaných lékařských časopisech. Sputnik V je pouze jednou ze tří vakcín na světě, jejichž účinnost překračuje 90 %. Další vakcíny mají nižší účinnost. Například účinnost vakcíny AstraZeneca je 62,1 %, u vakcíny Sinovac je to 50,4 % a u Sinopharm účinnost dosahuje 79,3 %.