Prototyp rakety Starship od SpaceX při přistátí explodoval

Prototyp rakety Starship od společnosti SpaceX, která byla vyvinuta pro řízené dálkové lety do vesmíru, po zkušebním letu do výšky 10 kilometrů explodovala při přistání. Událost byla zachycena při živém vysílání, které vysílala společnost.

Raketa odstartovala z testovacího kosmodromu společnosti SpaceX v Texasu. Po pěti minutách letu kosmická loď překonala výšku 10 kilometrů nad Zemí, poté se ve vzduchu sklonila do horizontální polohy a začala sestupovat.

Komentátor vysílání vysvětlil, že ve fázi nadzvukového letu společnost testovala stabilizační možnosti lodi. Prověřovali také vnější klapky a jejich schopnost udržet raketu ve stabilní poloze. Když raketa sestoupila do výšky přibližně 1,5 kilometru nad Zemí, opět zaujala vzpřímenou polohu, aby mohla dosednout.

Raketa však několik sekund před dosednutím explodovala. Celý zkušební let trval 6 minut a 26 sekund.

​„Druhý velkolepý let do výšky 10 kilometrů: předvedli jsme přepnutí motorů na palivovou nádrž určenou k přistání. Nadzvukový návrat vypadal skvěle…musíme ještě pracovat na přistávání,“ uvedl komentátor přímého vysílání. Zdůraznil, že hlavní cíl tetovacího letu „kontrola lodě při nadzvukovém návratu“ byl splněn.

Jde o druhý start rakety Starship do výšky přesahující 10 kilometrů. První start se uskutečnil 10. prosince, tehdy raketa při přistání také explodovala a zřítila se, nehledě na to se však zkouška považovala za úspěšnou. Cílem zkušebního letu totiž nebylo přistávání, ale testování možností rakety ve vzduchu: otáčky, řízení při návratu k povrchu Zemi a funkčnost systémů. Šéf společnosti Elon Musk před startem odhadoval úspěšnost přistání pouze na jednu třetinu.

Musk se zmínil, že při přípravách byly zohledněny nedostatky prvního zkušebního letu. Byly použity „zralejší motory“, vylepšené těsnění nosové části a byla provedena důkladnější práce s pokládkou drátů. Kromě toho se k natlakování nádrží už nebude používat metan. Ten způsobil pokles tlaku, což i bylo příčinou havárie. Místo metanu bude použito helium, Musk však zdůraznil, že i to je pouze dočasným řešením, definitivní řešení zatím neexistuje.

Americká Federální letecká správa FAA uvedla, že bude dohlížet na vyšetřování příčin neúspěšného startu.

„FAA bude dohlížet na vyšetřování příčin dnešního neúspěšného startu prototypu kosmické lodi SpaceX SN9 v Boca Chica v Texasu,“ uvedla správa v úterý. „Nehledě na to, že se jednalo o zkušební let, vyšetřování odhalí hlavní příčinu dnešního selhání a ukáže na další možnosti zlepšení pro dosažení zvýšení bezpečnosti programu.“

Druhý cvičný start se měl uskutečnit již před dvěma týdny. Při předběžných zkouškách motorů se zjistilo, že je potřebné zaměnit dva ze tří agregátů. Další zpoždění bylo spojeno s dodatečnými zkouškami motorů a nevhodným počasím.

Prototyp SN9 na rozdíl od svých předchůdců byl prvním prototypem rakety, která nebyla smontována na kosmodromu. Na kosmodrom ji přivezli smontovanou se dvěma předinstalovanými motory. Dříve byly všechny tyto práce prováděny přímo na odpalovací rampě. Příprava a kontroly před startem také proběhly rychleji.

O tom, že testování se zrychluje, svědčí i to, že už je skoro dokončena nová raketa SN10, další dva prototypy SN11 a SN12 se nachází ve stadiu přípravy. Principiálním rozdílem rakety Starship od vyvinutých dříve prototypů společností SpaceX je způsob návratu. Nejedná se o vertikální sestupování řízené motory, ale o volné klouzání na zpětné dráze po většinu doby, které je řízené nosovou a ocasní plochou. Před přistáním se raketa otočí trysky směrem k přistávacímu povrchu a dosedne.

Kromě toho byla zahájena konstrukce prvního prototypu opakovaně použitelného urychlovače Super Heavy. Jde o první etapu vývoje pro Starship při letech na Měsíc a Mars.

Musk již avizoval, že plánuje, aby Super Heavy přistával přímo na odpalovací rampu, kde bude zachycen stožárem. To umožní začít okamžité přípravy na další let. Také to umožní oblehčit konstrukci, protože nebude nutné na ni instalovat přistávací podpěry, které mají prototypy Falcon 9 a Falcon Heavy.