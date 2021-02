Profesor: Za 5 až 10 let budou čipy konkurovat pilulkám

O tom, co znamená tato událost pro vědu, jestli Musk dokáže video natočit, jestli hrozí lidstvu očipování, a kdy čipy vytlačí pilulky, promluvil v rozhovoru pro Sputnik profesor Skolkovského ústavu vědy a techniky (Skoltech) Michail Lebeděv.

Čím je zajímavý Muskův experiment s očipováním opice?

Pokud vím, udělali opici to samé, co udělali dříve praseti (v srpnu roku 2020 ukázal Elon Musk prase Gertrudu, do jehož mozku byl implantován čip. Porovnal tehdy čip s fitness náramky – red. pozn.). V daném případě implantovali opici více elektrod, zesilovač a bezdrátové zařízení pro komunikaci s vnějšími počítači. Opice vypadá dobře. Hlavním úspěchem je miniaturizace zesilovače a systém implantace elektrod, který už ukázali na krysách a prasatech. To je dobrý technologický výsledek.

Jak probíhala implantace?

Opici byl nejspíše implantován čip do motorické kůry, možná do senzorické zóny ruky. Udělali v lebce díru a umístili tam pomocí robota elektrody, od elektrod vedou dráty k zesilovači. Kam umístili zesilovač, uvidíme později. Pak to všechno pokryli jakousi cementující maltou a pak znovu natáhli kůži a zašili. Zařízení je vybaveno baterkou, která se nabíjí indukčně, je tedy třeba přivést opici k indukční nabíječce a zařízení nabít, a ten náboj bude stačit na nějakou dobu. Na jakou přesně, to není zatím jasné – možná na deset minut, možná i na hodinu.

Jak opice hraje a co to znamená?

Byl-li čip implantován do zóny ruky, pokaždé když pohne opice rukou, dostane do mozku náboj neuronů. Opice není hloupá, a bude-li za něco odměňována, třeba za to, aby honila kurzor po obrazovce nebo hrála ping-pong, naučí se nejspíše hrát.

Čipy, opice a ping-pong. Je cítit Muskův styl podání informací, hned to člověka uchvacuje. Co ale za tím stojí z hlediska vědeckého, jaký problém se tím řeší?

Jde o neurokognitivní protézy. Když se člověku porouchá mozek, můžeme ho opravit. Například v případě zranění míchy můžeme signál z mozku zaměřit mimo traumatizovanou část míchy ke svalu ruky nebo ke stimulátoru, a tak se bude paralyzovaná ruka pohybovat. Další ambiciózní úkol. Představte si, že je poškozena oblast mozku A, která přenášela signály z oblasti B do oblasti C. Děláme protézu oblasti A, implantujeme ji do mozku a oblast A funkčně nahrazujeme. To se zatím ještě nedělá, v budoucnu to ale bude možné.

Jak snímat signály od neuronů mozku? Existují dva základní přístupy. Ten první není invazivní, člověka neoperujeme, ale dáme mu na hlavu snímače a pořídíme elektroencefalogram. Tato metoda je docela dobrá, jenomže signál není moc kvalitní. Encefalogram není příliš informativní, pro dobrý signál je třeba implantovat elektrody do mozku, a to je druhý přístup. Na lidech se ale experimenty nedělají, elektrody se dávají do mozku opicím, protože jejich mozek se nejvíce podobá lidskému. Musk pomohl udělat implantát miniaturním, zvířeti to neublíží. Předtím se to dělalo takto: opice se dávala do speciálního křesla a připojovaly se všelijaké elektrody a dráty, nebylo to pro opici pohodlné. Teď se opice cítí velmi pohodlně a v budoucnu to bude pohodlné také pro člověka.

Jaký je hlavní problém, proč ještě nechodíme s implantáty v mozku?

Ten nejpodstatnější problém je biologická kompatibilita. Ať už strčíme do mozku cokoli, organismus se to bude snažit odmítnout. Implantovali jsme elektrody do mozku, obklopují ho gliové buňky, potom může dojít k úplnému ukrýtí pojivovou tkání, a to zhorší vysílaný signál. Když bude vyřešen problém biologické kompatibility, stanou se všechny fantastické plány realitou.

Když je řeč o čipech v hlavě opic, vzniká myšlenka, že lidstvo bude přece jen očipováno. Rozdíl je jenom v tom, jestli to udělá Musk nebo Bill Gates. Jak reálná je tato hrozba?

Opice byly čipovány už dávno před Muskem. V SSSR létali čipované opice do vesmíru a byly šťastné. Jediný rozdíl je v tom, že jim implantovali méně elektrod. A teď k tomu, jestli bude Musk čipovat lidi. Zatím je to všechno ve stádiu lékařských aplikací a žádné hromadné čipování se neplánuje. Začne-li se však široce uplatňovat v lidské oblasti, mohou vzniknout určité problémy. Zejména když budou tyto implantáty stimulovat. Je možné stimulovat oblasti rozkoše a motivace. Můžeme si představit lidi s čipy, kteří stisknou tlačítko a budou mít z toho radost. Implantát pro autostimulaci se dá vyrobit už teď, není to žádný technický problém. Je to sice mnohem složitější, než polykat pilulky, ale dá se to udělat.

Může Musk nebo jeho vědci dostat Nobelovu cenu za tuto technologii?

Jak už jsem řekl, Musk předložil miniaturní vysílač, a samotné schéma se vyvíjí už dost dlouho mnoha vědci. Podle mého názoru jsou v tom dvě klíčové postavy – Miguel Nicolelis (brazilský vědec) a Andrew Schwarz (americký vědec). Byli zakladateli metody „mozek – počítač“, v posledních letech se k nim ale připojili i jiní. V zásadě je už třeba udělit za to Nobelovu cenu, není ale jasné, komu, a jestli se dá říci, že bylo opravdu dosaženo grandiózního úspěchu. Nobelova cena se obyčejně uděluje, kdy už je vidět výsledek. V našem případě máme jen slib, že člověku implantujeme čip a bude hýbat protézou. Na úrovni laboratoří výsledky jsou, do klinické praxe to ale zatím není dovedeno.

Kdy to podle vás bude zavedeno do klinické praxe?

Něco se už dělá. Vidím, že počet podobných prací roste. Myslím si, že brzy začne konkurence mezi farmakologií a podobnými neurofyziologickými metodami. Místo pilulek dostanete jemné implantáty do té či oné oblasti, a nemusí to být mozek, dá se implantovat do jakéhokoli orgánu, a ten čip tam začne něco dělat.

Kdy taková konkurence začne?

Myslím si, že za takových 5 až 10 let. Do slepé uličky se to nedostane, bude pokrok, který si teď ani nemůžeme představit.

Jak naléhavě vědci potřebují Muskův projekt?

Neodmítli bychom tak miniaturní přístroj. Nevím, co to bude stát, ale chtěli bychom ho samozřejmě využívat. Vlastně už bychom chtěli mít tento systém ve svých laboratořích.