Jižní Korea okomentovala prodloužení smlouvy START

Jižní Korea vítá prodloužení smlouvy START III na dalších pět let, uvádí se v prohlášení Ministerstva zahraničí Korejské republiky.

Ruská federace a Spojené státy si 3. února vyměnily nóty o dokončení vnitřních procedur, které jsou nutné k prodloužení START III. Smlouva bude prodloužena beze změn a dodatků o pět let, to znamená do 5. února 2026.

„Naše vláda vítá prodloužení smlouvy START III (New START) mezi vládami Ruska a USA o pět let. Naše vláda se domnívá, že tato smlouva posiluje systém nešíření jaderných zbraní, který je založen na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT), a napomáhá mezinárodnímu míru a bezpečnosti. V souvislosti s tím očekáváme progres v projednávání systému zadržování zbrojení, který odpovídá novému prostředí mezinárodní bezpečnosti na základě této dohody (pozn. START III),“ uvádí se v prohlášení jihokorejského ministerstva zahraničí.

Smlouva START III

Smlouva START III mezi Ruskem a USA nabyla platnosti 5. února 2011. Stanovuje, že každá ze stran sníží své jaderné arzenály tak, aby po sedmi letech a dále celkový počet zbraní nepřesahoval 700 mezikontinentálních balistických raket, balistických raket na ponorkách a těžkých bombardérech a také 1 550 bojových hlavic a 800 odpalovacích ramp.

Platnost smlouvy uzavřené v roce 2010 vyprší 5. února 2021. Bývalý prezident USA Donald Trump ji označil za nevýhodnou a mluvil o nutnosti vypracování nového dokumentu se zapojením Číny. Možnost prodloužení START III byla možná, ale pouze při zachování řady podmínek, včetně režimu verifikace. Jednání s administrativou Trumpa výsledek nepřinesla. Nový americký prezident Joe Biden se naopak vyjádřil o nutnosti prodloužení smlouvy bez dodatečných podmínek.

Ruský prezident Vladimir Putin 25. ledna ministerstvu zahraničí nařídil provedení jednání s americkou stranou o uzavření mezinárodní smlouvy o prodloužení START III. Již 26. ledna si náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov a velvyslanec USA v Rusku John Sullivan vyměnili nóty, které obsahují dohodu o pětiletém prodloužení START III. Poté Vladimir Putin a Joe Biden provedli první telefonický rozhovor od okamžiku inaugurace 46. prezidenta USA. V něm oba prezidenti potvrdili záměr v nejbližších dnech dokončit všechny nutné procedury, které zajistí další platnost smlouvy.

3. února ruské ministerstvo zahraničí informovalo, že prodloužení smlouvy nabylo platnosti. Nová dohoda tedy znamená, že START III aktuálně platí do 5. února 2026.