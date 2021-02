Rakouský kancléř: Při registraci vakcín by neměla existovat žádná geopolitická tabu

„Při registraci vakcín by neměla existovat žádná geopolitická tabu. Evropská léková agentura (EMA) by samozřejmě měla posoudit žádosti o registraci čínských a ruských vakcín,“ napsal Kurz na Twitteru.

Es darf bei der Zulassung von Impfstoffen keine geopolitischen Tabus geben. Die #EMA sollte natürlich auch die Zulassung von chinesischen Impfstoffen oder des russischen Impfstoffs prüfen, wenn diese einen Antrag stellen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 4, 2021

​Dodal, že v boji s pandemií je důležitá každá očkovací látka, která prokázala svou účinnost a byla zaregistrována. „Tuto pandemii můžeme porazit pouze společně v rámci mezinárodní spolupráce,“ dodal rakouský kancléř.

Rakouský ministr zdravotnictví Rudolf Anschober se přiklání k názoru kancléře. K registraci ruské vakcíny Sputnik V v Evropské unii se vyjádřil, že ho potěší každá očkovací látka, která byla úspěšné schválená Evropskou lékovou agenturou, a to, kde byla látka vyrobena, nehraje vůbec žádnou roli.

„Sputnik… Mně osobně je jedno, jaký název dostala očkovací látka, kde byl preparát vyvinut a vyroben. Důležitá je pouze jeho kvalita, kterou v rámci Evropy prověřuje EMA. Z toho vyplývá, že preparát musí projít určitými zkouškami. Potěší mě každá vakcína, která úspěšně projde těmito zkouškami, protože to znamená, že se jedná o skvělou vakcínu,“ odpověděl Anschober na otázku v rámci tiskové konference, zda Rakousko podpoří žádost o registraci vakcíny Sputnik V.

Účinnost SputnikuV potvrdil vědecký časopis The Lancet

Šéf Ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev dříve uvedl, že fond požádal Evropskou lékovou asociaci o schválení vakcinační látky Sputnik V. Evropská unie, by tak mohla schválit použití vakcíny Sputnik V na počátku března.

Vědecký časopis The Lancet dříve zveřejnil výsledky třetí fáze klinických testů vakcinační látky Sputnik V. Ty potvrdily její vysokou účinnost a bezpečnost. Sputnik V je bezpečný, účinný a poskytuje plnou ochranu proti závažným případům covidu-19. To je hlavní závěr publikace v časopise The Lancet. Třetí fáze klinického testování zabrala ruským imunologům několik měsíců a zapojilo se do ní 19 866 dobrovolníků. Její výsledky potvrdily, že vakcína je účinná na 91,6 %.

Dalším důležitým závěrem je míra immunogenicity ruské látky: u 14 964 dobrovolníků, kteří dostali dávku vakcíny Sputnik V, se vyvinulo 1,3 až 1,5krát více protilátek proti novému koronaviru než u těch, kdo covid-19 prodělal. Dalších 4 902 dobrovolníků dostalo placebo, jak vyžadují pravidla pro rozsáhlé klinické testování.

Testy zahrnovaly skupinu dobrovolníků ve věku 60 až 87 let a ukázaly působivé výsledky pro tuto věkovou kategorii. Překvapivě účinnost Sputniku V mezi staršími ročníky byla srovnatelná s věkovou kategorií 18 až 60 let (91,8 %).

V případě bezpečnosti Nezávislý výbor pro sledování dat potvrdil, že v 94 % případech vedlejší účinky měly lehký průběh. Nebyly zaznamenány žádné vážné případy či alergie spojené s vakcinační látkou. Většina komplikací měly symptomy chřipky nebo bolesti hlavy.