Ruská vakcína EpiVakKorona poskytne imunitu proti nemoci pravděpodobně na rok, tvrdí výrobce

Imunita po očkování vakcínou proti koronaviru EpiVakKorona bude přetrvávat pravděpodobně po dobu jednoho roku. Uvedla to zástupkyně generálního ředitele pro vědecko-metodickou práci a mezinárodní spolupráci novosibirského centra Vektor Taťjana Nepomnjaščichová.

„Očekáváme, že imunita bude přetrvávat po dobu jednoho roku,“ uvedla.

Zástupkyně taktéž uvedla, že před několika dny dokončilo centrum Vektor studie vakcíny EpiVakKorona na starších dobrovolnících. Výsledky jsou podle jejích slov pozitivní.

„Doslova před několika dny jsme dokončili postregistrační klinické studie ve věkové skupině 60+, což jsou lidé starší šedesáti let. Jak se ví, v případě covidu-19 se jedná o jednu z nejzranitelnějších skupin lidí, které musíme chránit v první řadě. Obdrželi jsme pozitivní výsledky,“ uvedla.

Podle jejích slov snášeli dobrovolníci vakcínu snadno, neměli žádné nežádoucí účinky. „Ve většině případů si lidé stěžovali či nestěžovali na mírnou bolest v místě vpichu,“ dodala.

Zmiňme, že před pár dny uvedla tisková služba Rospotrebnadzoru, že imunologická účinnost vakcíny proti covidu-19 EpiVakKorona v první a druhé fázi klinických studií byla stoprocentní.

Úřad poznamenal, že přítomnost protilátek proti koronaviru není považována za kontraindikaci pro očkování: EpiVakKorona pomůže posílit již vytvořenou imunitu. Schéma zahrnuje dvojitou nitrosvalovou aplikaci vakcíny s intervalem nejméně 14-21 dní a v dávce 0,5 mililitrů: lze se očkovat i jedním komponentem, pakliže měla osoba předtím covid-19.

„Avšak očkování jednou dávkou vakcíny EpiVakKorona neposkytne optimální a silnou imunitní odpověď,“ řekli v Rospotrebnadzoru a dodali, že tento problém vyžaduje další výzkum.

EpiVakKorona, která byla vyvinutá novosibirským centrem Vektor, byla registrována v říjnu minulého roku.

Třetí fáze studií pokračuje, účastní se jí 40 000 dobrovolníků, včetně lidí nad 60 let a chronicky nemocných. Více než 45 000 dávek již bylo poskytnuto do civilního oběhu, ve velkém měřítku má být výroba započata v únoru.

Vakcína Sputnik V

První ruská vakcína proti koronaviru byla Sputnik V z Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji. Vakcína byla navržena na bázi dobře prozkoumané lidské adenovirové platformy a patří mezi ty nejlevnější na světě. Jedna dávka stojí 10 dolarů (215 korun). Na konci roku vakcína dostala povolení pro užití ve vakcinační kampani v Rusku, která startovala v prosinci 2020. Pro ruské občany je očkování zdarma.

Podle RFPI byl Sputnik V zaregistrován v 16 zemích. Očekává se, že během několika dnů vakcinace může začít v Bolívii, Kazachstánu, Turkmenistánu, Palestině, Spojených arabských emirátech, Paraguayi, Maďarsku, Arménii, Alžírsku, Bosenské republice Srbsku, Venezuele a Íránu.

Více než 50 států požádalo o 1,2 miliardy dávek vakcíny Sputnik V. RDFI s partnerskými organizacemi v Indii, Brazílii, Číně, Jižní Koreji a dalších zemích připravují produkci vakcíny na globální trh.

Vakcína se dostala i do uznávaného lékařského časopisu The Lancet. Hlavní závěr plynoucí z článku je, že Sputnik V je bezpečný, účinný a poskytuje plnou ochranu proti závažným případům covidu-19. Třetí fáze klinického testování zabrala ruským imunologům několik měsíců a zapojilo se do ní 19 866 dobrovolníků. Její výsledky potvrdily, že vakcína je účinná na 91,6 %.