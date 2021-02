Odborníci prozradili, jak posílit dýchací soustavu a vyhnout se zápalu plic

Máme pro vás rady, jak snížit riziko nákazy a posílit dýchací orgány.

Vědci z Rakouska pozorovali 86 pacientů, kteří prodělali koronavirus. Po šesti týdnech si více než polovina z nich stěžovala na dušnost a kašel. CT snímky potvrdily u 88 procent z nich poškození plic. Po dvanácti týdnech se situace částečně zlepšila. Problémy s plícemi trápily nadále 56 procent účastníků, 13 procent mělo pořád kašel.

„Jsou to špatné zprávy, ale jisté plusy přece jen existují. Znamená to, že plíce mají schopnost se regenerovat,“ uvádí Sabina Saaniková, lékařka z Fakultní nemocnice v Innsbrucku, jedna z autorů studie.

Odborníci se shodují, že správná výživa snižuje riziko respiračních komplikací po prodělaném koronaviru. Doporučuje se také pít dostatečné množství tekutin. To zabezpečuje správný objem krve a zdraví sliznic dýchacího systému.

Akademik Alexander Čučalin, ředitel Výzkumného ústavu pneumologie ve svých přednáškách upozornil na důležitou roli vitaminů. Velmi důležité je konzumovat potraviny bohaté na omega-3 mastné kyseliny, které chrání epitel, snižují činnost krevních destiček a mají protizánětlivý účinek.

Akademik uvádí několik nejnovějších studií, které dokazují, že vitamin B3 pomáhá odvádět kyselinu hyaluronovou. Ta totiž zaplňuje alveoly při pneumonii a zapříčiňuje efekt „matného skla“. Vitamin D3 prodlužuje imunologickou paměť T-lymfocytů, které bojují s infikovanými buňkami. Regeneraci epiteliálních buněk zabezpečuje vitamin A.

Strava by měla být pestrá, drastické diety se nedoporučují. Hladovění způsobí nedostatek bílkovin a vitaminů, zdůrazňuje Alexander Karabinenko, profesor z Ruské národní výzkumné lékařské univerzity N. I. Pirogova.

Riziko těžkého průběhu covidu-19 může snížit i fyzická aktivita. Ve studii vědců z univerzity ve Virginii se uvádí, že základem mnohých patologií je oxidační stres buněk při otravě volnými radikály. Neutralizovat je můžou speciální molekuly enzymů.

Takovou je například EcSOD, která se syntetizuje v mnoha tkáních, především však v plicích a ledvinách. Experimenty prokázaly, že cvičení zvyšuje hladinu EcSOD v kosterních svalech, odtud se enzym distribuuje do celého těla a pomáhá bojovat s patologiemi.

Cvičení zásobuje organismus kyslíkem a nehledě na to, že klinické testy vlivu fyzické aktivity na pacienty, kteří prodělali koronavirus, zatím neskončily, většina odborníků z Evropy, USA a Austrálie se domnívá, že vyléčení pacienti by měli provozovat lehká cvičení během každého dne. Platí to především v období prvních šesti až osmi týdnů po nemoci.

Existuje mnoho druhů cviků a dýchacích praktik pro pacienty, kteří prodělali pneumonii. Například můžete zkusit Butejkovu metodu dýchání. Pět efektivních cvičení, zaměřených na posílení dýchacího systému předvedli na Pátém televizním kanálu. Cvičení prováděl pneumolog Alexej Nikišenko z Klinického institutu M. F. Vladimirského.

Doporučuje se přestat kouřit, nakolik je to jeden z rizikových faktorů, přispívajících k těžké formě covidu-19. Toto tvrzení potvrdili na začátku pandemie američtí vědci. Alexandr Karabinenko tvrdí, že plíce kuřáka se již nikdy nezotaví. Odborníci ze Státní klinické nemocnice S. I. Spasokukockova dodávají, že kouření zvyšuje riziko vzniku rakoviny plic o dvacet procent.

Čínští odborníci zjistili, že 78 až 85 procent případů nákazy probíhá v rámci rodiny. Tyto výsledky potvrdily i výzkumy z prosince loňského roku. Podle studie je riziko, že se nakazíte doma o 16,6 procenta vyšší.

Proto se doporučuje časté větrání, používaní zvlhčovače vzduchu a filtrů, které jsou schopny zachycovat částice ze vzduchu od jedné do tří desetin mikronu.

Odborníci také radí častěji mýt ruce, nedotýkat se obličeje a častěji si čistit zuby.