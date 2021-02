Princ Charles si myslí, že ho Kate a William „přehlíží“

Vévodkyně z Cambridge požádala o pomoc s dětmi svoji matku Carole Middletonovou. To mělo za následek vznik určitého napětí mezi prarodiči. Expert na královskou rodinu Tom Quinn sdělil, že princ Charles byl „šokován a zklamán“ když se Kate a William rozhodli žít daleko od něj. Charles se prý cítí být odstrčený.

Odbornice na královskou rodinu Jenny Bondová řekla: „Někdy vzniká napětí ohledně toho, kdo vídá vnoučata častěji.“

„Catherine se vždy bude obracet k Carole o pomoc s dětmi, o radu, nebo k ní prostě zajde na návštěvu možná raději, než by zašla k Camille a Charlesovi.“

Quinn dodal: „ Byl šokován a zarmoucen z toho, že se William a Kate rozhodli pro venkovský dům v Norfolku, který je velmi daleko od Highrove v Gloucestershiru. Cítí se jako by ho přehlíželi.“

Královský expert předpokládá, že je to kvůli tomu že Kate by nemohla být královnou po boku Williama, pokud by byla Camilla princeznou po boku Charlese.

Co se týče otázky, zda vévodkyně z Cornwallu dostane titul královny, když se Charles stane králem, v článku zaznělo, že by šlo o ošklivý precedens, kdyby zůstala pouze princeznou.

Expertka na královskou rodinu v rozhovoru pro Express uvedla: „Nejde o zákon, ale o tradici, že manželka krále je královnou.“

„Osobně to považuji za směšné. Myslím, že by to byl ošklivý precedens, kdyby například Camilla byla princeznou, proč by měla být Catherine královnou?“

„Považuji za výmluvný fakt, že královna Alžběta II. udělala před několika lety Camillu a Williama členy Soukromé rady. V případě Camilly je členství v radě odůvodněno, když se Charles stane králem,“ zdůraznila.

„Proč by neměla být královnou? Tady není potřebná legislativa, jde o tradici,“ podotkla.