V Bavorsku explodoval plyn. Několik zraněných

Am Freitagmorgen, 05.02.2021, kurz nach 06.00 Uhr, kam es im Bayerischen Roten Kreuz (BRK) in Memmingen, in der Donaustraße zu einer Explosion/Verpuffung. Dabei wurden mehre Personen zum Teil schwer verletzt.

