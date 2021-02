Členové moskevské veřejné kontrolní komise řeší problémy zadržených osob na nepovolených akcích na podporu Navalného

Uvedla, že členové veřejné kontrolní komise ve středu obešli dvě třetiny zadržených osob, rozhovor s ostatními byl naplánován na čtvrtek.

„Strávila jsem tam celý den, snažili jsme se dát do pořádku každodenní záležitosti a život tam…Je tam hodně problémů, ale pomaloučku je řešíme,“ uvedla Litvinovičová.

Podotkla, že zadrženým rozdali vodu, pantofle, šampon, mýdlo a zubní pastu. Ubezpečila se, že místo na spaní, polštáře, matrace a přikrývky mají všichni. Zadrženým začali předávat balíčky. Litvinovičová zdůraznila, že největší problém mají lidi s telefony a přístupem k osobním věcem.

Jeden ze členů veřejné kontrolní komise dokonce zveřejnil video, na kterém je slyšet, jak zadržené osoby křičí a buší v celách.

„Před naším příchodem byla situace kritická, lidi se bouřili, křičeli a bušili. Zašli jsme do všech neklidných cel, zapsali jsme všechny problémy, pohovořili jsme s lidmi, problémy jsme začali řešit, část z nich jsme vyřešili na místě,“ napsala Litvinovičová.

Litvinovičová dříve řekla, že ve speciálním zadržovacím středisku v Sacharově v Nové Moskvě je zadrženo 812 osob za účast na nepovolených akcích.

Nepovolené protestní akce se navzdory četným varováním ze strany úřadů konaly 23. ledna v několika ruských městech a pokračovaly také 31. ledna a 2. února po rozhodnutí soudu o případu Alexeje Navalného.

Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov označil organizátory nepovolených akcí za provokatéry. Ruský prezident Vladimír Putin zdůraznil, že právo vyjádřit svůj názor má každý, ale „všechno, co vychází za rámec zákona, je nejenom kontraproduktivní, ale nebezpečné“, navíc, „je nepřípustné do toho tahat nezletilé“. Náměstek předsedy Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medveděv se vyjádřil, že je „krajně cynické“ zatahovat lidi do nekoordinovaných akcí během pandemie, protože „situace v zemi a ve světě je taková, že shromažďování velkých skupin osob je nebezpečné“.