Astronomové našli „zmizelou“ hmotu Mléčné dráhy

Výsledky výzkumu byly zveřejněny v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Větší část hmoty vesmíru připadá podle současného názoru vědců na záhadnou temnou hmotu a temnou energii, pouhých asi pět procent – na „normální“, čili baryonovou hmotu, z níž se skládají všechny viditelné objekty – hvězdy, planety, asteroidy a také mezihvězdný prach a plyn.

Dokonce však i toto poměrně malé množství „normální“ hmoty často nemohou astrofyzici najít. Například pro Mléčnou dráhu byla dosud identifikována maximálně polovina baryonové hmoty z vypočteného množství.

Výzkumníci z Austrálie a USA vypracovali metodu, která umožnila najít dosud neviditelný chladný shluk plynu pouhých 10 světelných let od Země. Oblak je asi jeden bilion kilometrů dlouhý a 10 miliard kilometrů široký, jeho hmotnost ale nepřesahuje hmotnost Měsíce. Podle názoru autorů se v podobných oblacích může právě nacházet „zmizelá“ hmota naší Galaxie.

„Máme za to, že větší část chybějící baryonové hmoty se nachází v podobě oblaků chladného plynu buď v galaxiích anebo mezi galaxiemi,“ uvádějí se ve zprávě pro tisk Sydneyské univerzity slova první autorky studie, aspirantky Yuanming Wang z Fyzikální školy. „Tento plyn se nedá zjistit pomocí tradičních metod, protože nevyzařuje vlastní viditelné světlo a je příliš chladný pro radioastronomii.“

Aby vědci určili pozici chladných plynových oblaků, použili jako „radar“ rádiové signály od dalekých kmitajících galaxií.

„Objevili jsme pět kmitajících zdrojů rádiových signálů ležících na obrovské linii na nebi. Náš rozbor ukazuje, že jejich světlo muselo projít stejným chladným shlukem plynu,“ vysvětluje Wang.

Podobně tomu, jak se viditelné světlo zkresluje při průchodu přes zemskou atmosféru, a kvůli tomu hvězdy kmitají, také radiové vlny, když prochází hmotou, mění svou intenzitu. Právě toto „kmitání“ zaznamenali výzkumníci.

Vědci zatím nevědí, z čeho se skládá oblak, který objevili a jak vlastně vznikl, mají ale svou hypotézu.

„Nevíme přesně, co je to za podivný oblak, ale myslíme si, že to je sněhový vodíkový oblak zničený nejbližší hvězdou, v důsledku čehož vznikl dlouhý tenký shluk plynu,“ říká další autor studie, doktor Arťom Tuncov z australského ústavu Manly Astrophysics.

Vodík zamrzá za teploty kolem minus 260 stupňů Celsia a autoři předpokládají, že chybějící baryonová hmota vesmíru je obsažena v podobných oblacích zamrzlého vodíku. Podobné objekty nebylo dosud možné najít přímo, teď ale vědci mají novou metodu.

Pro objevení plynového oblaku autoři využili údaje radioteleskopu Státního sdružení pro vědecké a aplikované výzkumy CSIRO Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) v Západní Austrálii. Široké zorné pole tohoto teleskopu umožňuje vidět desetitisíce galaxií současně. To právě vědcům umožnilo změřit tvar plynového oblaku.

„To je první případ, kdy několik scintilátorů bylo objeveno za jedním a týmž oblakem chladného plynu. V nejbližších několika letech budeme moci použít analogické metody k objevení většího počtu podobných plynových struktur v naší Galaxii,“ podotýká profesorka Tara Murphyová, vědecká vedoucí výzkumu.