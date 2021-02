Anthony Blinken poblahopřál Rusku k vývoji účinné vakcíny proti covidu-19 Sputnik V

„Včera jsem o tom mluvil s Anthony Blinkenem, dotkli jsme se také tématu Sputniku, poblahopřál nám k tomu, že má dobré výsledky, dohodli jsme se, že budeme podporovat kontakty mezi našimi laboratořemi, vědci, výrobci, abychom určili, zda je možné spolupracovat v této oblasti,“ řekl Lavrov na tiskové konferenci po jednání se šéfem evropské diplomacie Josepem Borrellem.

Poznamenal, že v této oblasti již byly navázány kontakty s evropskými kolegy, řada zemí projevuje zájem o nákup i výrobu ruské vakcíny na svém území.

Účinnost Sputniku V potvrdil vědecký časopis The Lancet

Vědecký časopis The Lancet dříve zveřejnil výsledky třetí fáze klinických testů vakcinační látky Sputnik V. Ty potvrdily její vysokou účinnost a bezpečnost. Sputnik V je bezpečný, účinný a poskytuje plnou ochranu proti závažným případům covidu-19. To je hlavní závěr publikace v časopise The Lancet. Třetí fáze klinického testování zabrala ruským imunologům několik měsíců a zapojilo se do ní 19 866 dobrovolníků. Její výsledky potvrdily, že vakcína je účinná na 91,6 %.

Dalším důležitým závěrem je míra immunogenicity ruské látky: u 14 964 dobrovolníků, kteří dostali dávku vakcíny Sputnik V , se vyvinulo 1,3 až 1,5krát více protilátek proti novému koronaviru než u těch, kdo covid-19 prodělal. Dalších 4 902 dobrovolníků dostalo placebo, jak vyžadují pravidla pro rozsáhlé klinické testování.

Testy zahrnovaly skupinu dobrovolníků ve věku 60 až 87 let a ukázaly působivé výsledky pro tuto věkovou kategorii. Překvapivě účinnost Sputniku V mezi staršími ročníky byla srovnatelná s věkovou kategorií 18 až 60 let (91,8 %).V případě bezpečnosti Nezávislý výbor pro sledování dat potvrdil, že v 94 % případech vedlejší účinky měly lehký průběh. Nebyly zaznamenány žádné vážné případy či alergie spojené s vakcinační látkou. Většina komplikací měly symptomy chřipky nebo bolesti hlavy.