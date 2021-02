Vědci jsou blízko odhalení příčiny vzniku covidu-19

Vědci z Velké Británie, Německa a Spojených států poprvé popsali mechanismy změn životního prostředí v jižní Číně a okolních oblastech, které by mohly vést k prudkému nárůstu druhové rozmanitosti netopýrů, jako prvotní příčiny vzniku nového koronaviru SARS-CoV-2. Výsledky výzkumu zveřejnil časopis Science of the Total Enviroment.