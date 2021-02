EpiVakKorona může být bezpečnější pro onkologické pacienty

Připomenula, že urychlený pořádek registrace vakcín proti koronaviru covid-19 se stal možným poté, co Světová zdravotnická organizace (WHO) uznala pandemii koronaviru za mimořádnou situaci.

Podle slov odbornice, do začátku roku 2021 se ve světě vyvíjelo asi 200 potenciálních vakcín proti covidu-19, zkoušky na lidech začaly pro 63 přípravků, šest z nich se začalo užívat pro očkování obyvatelstva nehledě na to, že třetí stádium klinických studií nebylo zatím ukončeno. Pro porovnání, za obyčejných podmínek vývoj, registrace a vyřizování povolení k použití nové vakcíny zabírají až 10 let.

„Hlavní rozdíl od Sputniku V, který byl vyvinut v Gamalejově ústavu, spočívá v tom, že EpiVakKorona je peptidová, a nikoli vektorová vakcína. Skládá se ze tří součástí genomu koronaviru, které jsou nejodolnější k mutaci. Předpokládá se, že tato vakcína může být bezpečnější pro alergiky a onkologické pacienty,“ vysvětlila Veldanovová v rozhovoru pro Sputnik.

Připomenula rovněž, že od dubna bude přístupná také třetí ruská vakcína Kovivak od Čumakovova střediska, to jsou celé zabité viry. Očekává se, že to umožní stimulovat produkci protilátek hned ke všem proteinům viru, vysvětlila odbornice a dodala, že tuto vakcínu bude možné snadněji uchovávat a přepravovat.

Ředitel střediska Vektor Rinat Maksjutov dříve prohlásil, že EpiVakKorona je zcela bezpečná pro alergiky. Vedoucí Gamalejova střediska Alexandr Gincburg podotkl, že Sputnikem V se mohou očkovat lidé s alergickými komplikace, nikoli však v akutním stádiu.

Bylo také oznámeno, že vakcíny Sputnik V se má užívat opatrně u pacientů se zhoubnými nádory, protože informace o jejím vlivu není zatím dostačující, a přitom není kontraindikována pacientům s onkologickými chorobami. Viceprezident RAV Vladimir Čechonin Sputniku oznámil, že ruští vědci připraví v brzké době doporučení pro vakcinaci onkologických nemocných proti koronaviru, algoritmy budou zveřejněny v podobě doporučení Ministerstva zdravotnictví Ruska.