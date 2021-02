„Možná největší vědecký objev od konce SSSR.“ Bloomberg promluvil o ruské vakcíně Sputnik V

Jak řekli novináři agentury, mnoho světových zemí se „postavily od řady“, aby mohly dostávat preparát poté, co prestižní lékařský časopis The Lancet zveřejnil výsledky třetí fáze klinických testů vakcíny, kde byla potvrzena její vysoká efektivnost.

Autoři materiálu Bloombergu zdůraznili, že v globálním boji proti epidemii nového koronaviru, „závod vakcín“ dostal geopolitický význam: vlády se snaží překonat ohromné sociálně-ekonomické škody poté, co zavedly omezující opatření. Rusko má v této situaci obrovskou výhodu, neboť se jedná o jednu z mála zemí, kde vědci dokázali vyvinout účinnou vakcínu, píší v publikaci.

„Rusko vykonalo svůj možná největší vědecký objev od dob Sovětského svazu,“ píše Bloomberg.

Účinnost Sputniku V

Vědecký časopis The Lancet zveřejnil výsledky třetí fáze klinických testů vakcinační látky Sputnik V. Ty potvrdily její vysokou účinnost a bezpečnost. Sputnik V je bezpečný, účinný a poskytuje plnou ochranu proti závažným případům covidu-19. To je hlavní závěr publikace v časopise The Lancet. Třetí fáze klinického testování zabrala ruským imunologům několik měsíců a zapojilo se do ní 19 866 dobrovolníků. Její výsledky potvrdily, že vakcína je účinná na 91,6 %.

Dalším důležitým závěrem je míra immunogenicity ruské látky: u 14 964 dobrovolníků, kteří dostali dávku vakcíny Sputnik V, se vyvinulo 1,3 až 1,5krát více protilátek proti novému koronaviru než u těch, kdo covid-19 prodělal. Dalších 4 902 dobrovolníků dostalo placebo, jak vyžadují pravidla pro rozsáhlé klinické testování.

Testy zahrnovaly skupinu dobrovolníků ve věku 60 až 87 let a ukázaly působivé výsledky pro tuto věkovou kategorii. Překvapivě účinnost Sputniku V mezi staršími ročníky byla srovnatelná s věkovou kategorií 18 až 60 let (91,8 %). V případě bezpečnosti Nezávislý výbor pro sledování dat potvrdil, že v 94 % případech vedlejší účinky měly lehký průběh. Nebyly zaznamenány žádné vážné případy či alergie spojené s vakcinační látkou. Většina komplikací měly symptomy chřipky nebo bolesti hlavy.