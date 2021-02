Zakladatel Telegramu se setkal s korunním princem Dubaje

Korunní princ na setkání uvedl, že „možnosti Dubaje poskytovat produktivní prostředí zaměřené na růst technologických startupů je potvrzeno faktem, že některé nejzajímavější a úspěšné digitální společnosti na světě, jako je Telegram, se rozhodly řídit své podniky z emirátu“.

Durov zase poznamenal, že „ekosystém startupů, rozvinutá infrastruktura a legislativa vstřícná pro byznys, což vše poskytuje Dubaj, jej učinily centrem pro talenty a podnikatele, kteří se snaží vstoupit na globální úroveň“.

Dříve se pak Durov zmínil o budoucích možnostech přenesení dat z jiných aplikací do messengeru Telegram. Telegram již dříve přidal funkci přenosu chatů z jiných messengerů. Do Telegramu je nyní možné přesouvat chaty z jiných aplikací určených pro odesílání zpráv, například WhatsApp, Line, KakaoTalk. Durov na svém telegramovém kanálu uvedl, že tato funkce umožní uživatelům šetřit místo na disku a vyhodit z hlavy zálohování nebo problémy při výměně zařízení.

Práce vývojářů

Údaje je nyní možné přenést do určeného telegramového chatu. Zprávy se umístí ve spodní části určeného chatu, přičemž datum, kdy byly zprávy odeslány, se zachová. Zkráceně to znamená, že chat z aplikace WhatsApp se v podobě jednoho bloku zařadí na konec telegramového chatu. Podle slov Durova vývojáři již pracují na tom, aby byly zprávy přenesené z jiných aplikací seřazeny v jedné časové ose s chatem v Telegramu. To bude možné v případě, že telegramový chat, do kterého budou importována data, nebude obsahovat více než 100 zpráv.

Durov taktéž uvedl, že Telegram poskytne programovací rozhraní API ostatním vývojářům, kteří mají zájem vytvořit nástroje pro přesun zpráv do messengeru z jakékoliv jiné aplikace.

Telegram je aplikace určena k odesílání zpráv a mediálních souborů v mnoha formátech. Projekt byl vytvořen Pavlem Durovem, který založil i sociální síť Vkontakte.