Média: Princ Harry a Meghan Markle se před americkými volbami tajně setkávali s guvernérem Kalifornie

Poté, co se členové britské královské rodiny princ Harry a jeho manželka Meghan rozhodli vést finančně nezávislý život v USA a upustili od svých královských povinností, se očekávalo, že vévoda a vévodkyně zůstanou politicky neutrální. Jak to ale ve skutečnosti je?

Jak informoval britský deník The Sun, princ Harry a jeho choť Meghan Markle měli před americkými prezidentskými volbami údajně tajné virtuální setkání s vrcholným představitelem americké demokratické strany a tzv. vůdcem Bílého domu, kalifornským guvernérem Gavinem Newsomem.

Uvádí se, že se videokonference Meghan, Harryho a Newsoma konala 19. října, tedy dva týdny před volbami.

Královský pár strávil rozhovorem s guvernérem zhruba hodinu. Jejich společná videokonference proběhla, podle deníku The Sun, krátce poté, co byl pár široce kritizován za to, že se prostřednictvím svých početných komentářů na různé kontroverze kolem prezidentských voleb USA vměšuje do situace a negativně ji ovlivňuje.

Vévodkyně tehdy například propagovala účast ve volbách a boj mezi tehdejším prezidentem Donaldem Trumpem a kandidátem na demokratického prezidenta Joem Bidenem označovala jako „nejdůležitější volby našeho života“.

„Prostřednictvím hlasování máme možnost uvést naše hodnoty do praxe a děláme tak, aby naše hlasy bylo slyšet. Váš hlas je připomínkou toho, že na vás záleží. A na každém z Vás opravdu záleží. Protože ano, určitě si zasloužíte být vyslyšeni, “ dodala.

Harry ve stejném rozhovoru zdůraznil, že s blížícími volbami „je životně důležité odmítnout jakékoliv nenávistné projevy, dezinformace a negativitu na internetu“.

K setkání politika s bývalými členy královské rodiny podle deníku došlo také v době, kdy se guvernér Newsom nacházel pod tlakem, aby nahradil Kamalu Harrisovou, jež se stala první místopředsedkyní kalifornského státu, jinou černošskou ženou jakožto senátorkou za Kalifornii. Newsom nakonec vyhověl požadavku veřejnosti a jmenoval demokrata latinskoamerického původu Alexe Padillu prvním hispánským senátorem ve státě.

Amatérská politická videa Meghan Markleové a prince Harryho

Výzvy prince Harryho k reformě digitálního prostoru, které z jeho strany zaznívají po útoku na washingtonský Kapitol příznivci Trumpa, ukazují jeho rostoucí zájem, ne-li přímou účast, o americkou politiku.

Není to ale poprvé, co on nebo Meghan, zasahují do americké politiky. V září, když se blížily prezidentské volby, pár učinil záhadné poznámky proti Trumpovi, včetně nutnosti „odmítnout nenávistné výroky, dezinformace a online negativitu“.

„V loňském roce, když bezvýhradně odstoupili z pozice vysoce postavených členů královské rodiny, se vévoda a vévodkyně ze Sussexu zavázali, že ‚budou nadále prosazovat hodnoty Jejího Veličenstva‘, což znamená, že nebudou zasahovat do národní politiky,“ připomněla Holderová.

Britská novinářka Margaret Holderová upozornila , že jako viceprezident Obamovy vlády se Biden několikrát setkal s Harrym a podporoval jeho soutěže Invictus Games. Nová první dáma Jill Bidenová dokonce odcestovala do Londýna, aby podpořila americký tým na prvních hrách v roce 2014. Někteří považují Bidena za Harryho přítele. Pro královskou rodinu je přátelství jedna věc, ale podpora strany druhá, poznamenala.

Podle dotyčné si však Harry a Meghan píší svá vlastní pravidla. Některé z jejich online prezentací a rozhovorů novinářka označila za bezmyšlenkovité a často amatérské, což je pro královnu velmi nepříjemné.

„Vévodové ze Sussexu, vzdáleni v čase a prostoru od srdce královské rodiny, se po celou dobu odklání od královského modelu nevměšování se do politiky,“ napsala.

Novinářka dále uvedla, že zatímco se královna s Obamovou spřátelila, byla rovněž Trumpovi uspořádána státní návštěva a hostina.

„To je královnina cesta, ale ne vévodů ze Sussexu, kteří se s Trumpem odmítli setkat,“ napsala.

Podle Holderové má Meghan nyní vlastní politické ambice. Mezi Meghan a viceprezidentkou Kamalou Harrisovou existuje slabé spojení prostřednictvím Kamalina manžela Douglase Emhoffa, generálního ředitele kanceláře West Coast Venable LLP. Navíc, Venableova právnička Marjorie Witter Normanová je právničkou ochranné známky Megan…

„Meghan nikdy nepropásne příležitost,“ uzavřela věc Holderová.