Asi 40 malých satelitů z 18 států bude v březnu vyneseno na oběžnou dráhu z kosmodromu Bajkonur, jako nosná raketa bude využit Sojuz 2, Sputniku to oznámil zdroj v ruském raketově-vesmírném průmyslu. Mezi satelity má být i slovenský aparát.

Dříve se uvádělo, že skupina ruských a zahraničních satelitů bude vypuštěna 20. března společně s hlavním jihokorejským aparátem pozorování země CAS500-1. Start proběhne s nosnou raketou Sojuz 2.1a s horním stupněm Fregat z Bajkonuru. Bude to první obchodní start společnosti Glavkosmos puskovye uslugi.

„Seznam ještě není konečný a bude upřesněn v závislosti na připravenosti satelitů. Zatím společnost aparátu CAS500-1 má dělat asi 40 malých aparátů z 18 zemí,“ uvedl zdroj agentury.

Podle něj se očekává, že do vesmíru poletí satelity z Ruska, Jižní Koreje, Japonska, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Izraele, Thajska, Kanady, Brazílie, Německa, Nizozemska, Itálie, Argentiny, Maďarska, Tuniska, Velké Británie, Španělska a Slovenska.

V lednu orgány Katalánska informovaly o plánech, že v březnu bude z Bajkonuru vypuštěn první nanosatelit. Dříve společnost Glavkosmos puskovye uslugi uváděly, že na Bajkonur dorazily japonské aparáty ELSA-d a GRUS, satelity Spojených arabských emirátů DMSAT-1 a Itálie UNISAT-7.

Již dříve generální ředitel ruské soukromé společnosti Sputniks Vladislav Ivanenko pro Sputnik uvedl, že společnost společně s CAS500-1 vypustí pět satelitů na pozorování země a také dva aparáty v zájmu zahraničních klientů, jedním z nich je první satelit Tuniska Challenge One.

Navíc z materiálů na webu státních nákupů vyplývá, že na oběžnou dráhu se dostanou také aparáty Saúdské Arábie a americký Anand.

Závod v dobývání Měsíce mezi SSSR a USA

V jednom z klíčových momentů snahy o dobytí Měsíce si v SSSR položili důležitou otázku: Pokud se nepodaří dovést vzorky měsíčního povrchu na Zemi dříve, než to udělají USA, tak by stálo za to zrušit start sovětské stanice, vyplývá z odtajněného dokumentu Roskosmosem.

Na stránkách ruské státní kosmické korporace se nachází stenogram ze zasedání kolegia Ministerstva strojírenství, které se konalo 8. května roku 1969. Zasedání se účastnil ministr strojírenství SSSR Sergej Afanasjev a hlavní konstruktér konstrukční kanceláře Lavočkina Georgij Babakin.

V té době se Sovětský svaz připravoval odeslat na Měsíc automatickou stanici E-8-5, aby bylo možné přivézt vzorky měsíčního povrchu na Zemi, a USA se chystaly k letu lodi Apollo-11, která měla přistát na měsíčním povrchu.