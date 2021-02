Šéfkuchař odhalil tajemství přípravy perfektní bramborové kaše

Odborník na gastronomii v první řadě doporučil, aby lidé brambory po oloupání nakrájeli na stejně velké části. Podle jeho slov je tento faktor zásadní, protože, pokud kousky nejsou stejné, pak se nebudou vařit rovnoměrně.

Zároveň šéfkuchař poukázal na to, že by brambory měly být vařeny v osolené vodě při pomalém varu. Poté, co se uvaří, je potřeba je scedit. Následně by lidé měli nechat brambory odstát, a to po dobu asi pěti minut. Poté k nim lze přidat, i když jsou ještě teplé, máslo, sýr nebo bylinky.

Za zmínku také stojí, že již dříve lékařka a endokrinoložka Jelena Gubkina uvedla, že brambory by neměly konzumovat lidé trpící cukrovkou a obezitou. Kontraindikací je také gastritida s nízkou úrovní kyselosti. Brambory zároveň obsahují draslík a sodík, které jsou nezbytné pro normální fungování buněk. Kromě toho jsou bohaté na vitamíny B6 a C.

Vynikající pečené brambory

Pokud nejste zrovna milovníkem bramborové kaše, připravte si pečené brambory, které jsou velmi oblíbenou přílohou k hlavnímu jídlu. I když je velmi jednoduché je připravit, někdy jejich příprava vyžaduje delší čas, protože brambory je potřeba nejprve oloupat, poté uvařit a zapéct.

Pětaosmdesátiletá kuchařka Mary Berryová nyní prozradila, jaký je ten nejlepší způsob, jak připravit křupavé a opravdu chutné brambory. Co budete potřebovat?

Suroviny:

1,4 kg brambor

Sůl

3-4 lžíce husího tuku

Tento recept je určen pro osm lidí. Pokud je vás méně a pokrm vám zbude, je možné jej po dobu jednoho až dvou dnů od přípravy uchovávat v lednici.

Postup přípravy:

Nejprve si předehřejte troubu na 200 nebo 220°C. Poté brambory nakrájejte na stejně velké kusy a vložte je do velké pánve. Zalejte je studenou vodou a přidejte trochu soli. Následně vše přiveďte k varu a brambory povařte cca pět minut. Nakonec brambory pořádně sceďte.

Mary navíc představila jeden vychytaný tip – a sice protřepat brambory v cedníku, aby okraje brambor byly měkké, což ve finále způsobí, že budou po upečení křupavé.

Jako další si rozehřejte husí tuk ve velkém pekáči, a to tak, že dáte pekáč s tukem do předehřáté troubě.

Když brambory umístíte na pekáč, tuk by měl prskat. Brambory ještě celé polijte rozehřátým tukem, aby se dostal všude. Nakonec pekáčem pořádně zatřepejte, aby se brambory nepřipalovaly. Pečte jednu hodinu, v závislosti na velikosti a množství. Brambory čas od času otočte, ať jsou pěkně zlaté a křupavé. Těsně před podáváním je posypte solí.