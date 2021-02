Das Erste: V Německu byl schválen rekordní obranný rozpočet

NATO doufá, že zvýšení výdajů na obranu v takových státech jako Německo pomůže zmírnit neshody ve sporu mezi USA a Evropou o rozdělení výdajů uvnitř aliance. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg nejednou zdůraznil, že očekává nátlak v této otázce také ze strany nového prezidenta USA Joea Bidena. List připomíná, že Bidenův předchůdce Donald Trump prováděl politiku zvlášť silného nátlaku na evropské partnery z NATO. V roce 2018 dokonce nevyloučil možnost vystoupení USA z aliance v případě, že všichni členové NATO nedosáhnou výdajů na obranu ve výši 2 % HDP.

Das Erste píše, že výdaje Německa na obranu činily v roce 2020 1,57 % HDP. V roce 2019 činil tento ukazatel 1,36 %, nárůst byl však v mnohém zajištěn snížením HDP v důsledku krize. Podle odhadů se může podíl HDP nehledě na značné zvýšení výdajů na obranu dokonce trochu snížit ve srovnání s rokem 2020.

Švédsko hodlá rekordně zvýšit obranný rozpočet na léta 2021-2025 kvůli RF

V polovině prosince bylo oznámeno, že švédský parlament podpořil zvýšení výdajů na obranu na léta 2021-2025 o 40 % kvůli zvýšení napětí v regionu, zejména kvůli Rusku a jeho vojenským kapacitám, píše Associated Press.

„Existuje mnoho důvodů, abychom se domnívali, že se vojenský potenciál RF bude v příštím desetiletí zvyšovat,“ praví se ve schváleném rozpočtovém návrhu.

Zvýšení rozpočtu schválila většina z 349 poslanců Riksdagu, švédského jednokomorového parlamentu. Rozpočet má do roku 2025 dosáhnout výše 89 miliard korun (10,6 miliardy eur). Je to největší zvýšení výdajů na obranu ve Švédsku za posledních 70 let.

Počet vojáků má být podle plánu zvýšen z 55 tisíc na 90 tisíc do roku 2030. Několik rozpuštěných pluků bude znovu zformováno, na osm tisíc ročně se zvýší počet branců, což je dvakrát více než v roce 2019. Vojenské námořnictvo dostane nové zařízení, má být také vykonána modernizace zbraní.

Současně vydává Švédsko na obranu 1,1 % HDP.