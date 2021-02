Dermatoložka vysvětlila, jak chránit pokožku během mrazu

„Pokud hovoříme o pocitech pokožky v mrazu, pak to samozřejmě nejsou nejpříjemnější pocity. Lidé se zdravou kůží zažívají samozřejmě méně nepříjemných pocitů, protože samotná pokožka má ochrannou funkci. A když hydrolipidová vrstva není narušena, nemůže ji v zásadě ani silný mráz poškodit,“ řekla odbornice.

Mokinová však uvedla, že při velmi nízkých teplotách si lze všimnout, že i u zdravých lidí se na pokožce objevují určité změny ve formě suchosti a zarudnutí.

„To znamená, že se jedná jak o reakci cév, tak o reakci kůže na nízkou teplotu. Pokud se chystáte jít ráno do práce, do školy, zásadně vám doporučuji, abyste se nemyli těsně před odchodem, ale abyste se umyli nebo osprchovali nějakou dobu před tím, než budete vycházet ven. Nejlépe 40 minut – hodinu předem. Asi 20 minut před odchodem naneste zvláčňující výživný krém, aby se stačil vstřebat alespoň do horních vrstev pokožky a poskytoval tuto ochrannou funkci,“ vysvětlila odbornice.

Lékařka navíc identifikovala skupinu lidí s kožními chorobami. Podle Mokinové je nutné brát v úvahu, v jakém stavu je toto onemocnění. Pokud se jedná o období remise nebo nějaké mírné zhoršení, nejsou nutná žádná další opatření v péči, domnívá se dermatoložka.

„Pokud vidíte, že na vašich rukou došlo nyní ke zhoršení, jako je ekzém, atopická dermatitida, pak je samozřejmě lepší, abyste nezkoušeli, co pokožka vydrží, a určitě nosili rukavice. Režim mytí ... vždy říkáme, že čím méně vody, tím větší je pravděpodobnost, že vaše pokožka nebude poškozena,“ dodala.

Lékařka také uvedla, že je nutné používat léčivé přípravky ráno a po nějaké době po nich aplikovat ochranný a výživný krém. Podle jejích slov je důležité brát v úvahu, že v mrazu všechny prostředky fungují poněkud odlišně.