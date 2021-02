Královský expert: Markleová začíná hrát nepoctivou hru. A vtahuje do ní britskou královnu

Sága „Megxit“ znovu nabírá na obrátkách. Poté, co Meghan Markleová obvinila Buckinghamský palác z toho, že ji prý „nadiktoval“ odstranění jejího křestního jména z rodného listu syna Archieho, se mezi Sussexovými a královskou rodinou otevřela ještě větší a hnisající rána. Odborník se domnívá, že na vině je především nerozhodnost Harryho a Meghan.

Od chvíle, kdy dvojice upustila od svých královských povinností a přestěhovala se do Severní Ameriky, uplynul téměř celý rok. Zdá se však, že se jim jejich záměr vést finančně nezávislý život a vydobýt si „progresivní roli“ mimo královskou rodinu nedaří naplnit v té míře, v jaké by si to přáli.

Hlavní fotograf královské rodiny Arthur Edwards se například domnívá, že se pár ze všech sil snaží udržet si všechny své tituly a další privilegia, ale dělá to v ultimativní formě.

„Rozhodnutí vysoce postaveného člena královské rodiny odejít a žít v zahraničí je dost vážné rozhodnutí, které by nemělo být poloviční,“ uvedl Edwards.

„Před pár lety Meghan Markleová pracovala v show s názvem Ber nebo neber (Deal or No Deal). Dneska se ale zdá, že Meghan zkouší hrát podobnou soutěž a to spolu s anglickou královnou Alžbětou II., které nabízí vlastní podmínky opuštění královské rodiny,“ domnívá se královský fotograf.

Mnozí, včetně královského reportéra Roberta Hardmana, se například postavili proti tomu, že Meghan a Harry si založili osobní značku, která je budována na jejich příslušnosti ke královské rodině. Jejich osobní web má nyní například název SussxeRoyal.com.

Robert Hardman tvrdí, že to dokazuje, že pár „chce sníst svůj dort a stále ho mít“.

„Podívejte, oni zjevně nejsou spokojeni s tím, jak příslušnost k monarchii ovlivňovala jejich veřejný život. Pro mnohé lidi je zcela pochopitelné, že je to něco, co by chtěli změnit. Jádrem věci však je, že nemůžete být královským členem jen napůl. Pokud jste součástí královské rodiny, musíte přijímat privilegia, která s tím souvisejí, ale také musíte přijímat i omezení,“ tvrdí Hardman.

„Proto je potřeba učinit nějaké definitivní rozhodnutí. Například generace vévodů z Kentu nebo z Gloucesteru žijí v úplném soukromí, nikdo by je na ulici nikdy ani nepoznal. Lze jít touto cestou, jestli chcete. To, co ale nemůžete dělat, je být jakýmsi transatlantickým šlechticem, který se na několik dní zastaví v Británii, udělá pár královských věcí, ale pak znovu odjede řešit své osobní záležitosti do LA, Toronta nebo kamkoli jinam,” vyslovil svůj názor Hardman.