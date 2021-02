Německo, Švédsko a Polsko vyhostily tři ruské diplomaty

Úřady Německa, Švédska a Polska prohlásily tři ruské diplomaty za persona non grata. Jedná se o odvetu na předešlé vyhoštění evropských diplomatů z Ruska.

Ministři zahraničních věcí těchto tří zemí odůvodnili toto rozhodnutí jako reakci na vyhoštění svých pracovníků z Ruska, které ministerstvo zahraničí oznámilo 5. února.

V Německu byl za nežádoucí osobu prohlášen pracovník ruského velvyslanectví v Berlíně, v Polsku pracovník Generálního konzulátu v Poznani. Pozice ruského diplomata vyhoštěného ze Švédska nebyla upřesněna.

Rusko považuje vyhoštění svých diplomatů ze Švédska, Německa a Polska za neoprávněný a nepřátelský krok; Moskva předložila všechna odůvodnění pro vyhoštění evropských diplomatů z Ruska kvůli jejich účasti na nepovolených akcích, prohlásila oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová.

„Dnešní rozhodnutí Polska, Německa a Švédska jsou prostě nepřiměřená, nepřátelská a jsou pokračováním právě té řady akcí a kroků, které Západ ve vztahu k naší zemi podniká a které považujeme za zásahy do vnitřních záležitostí,“ řekla Zacharovová v pořadu televizního kanálu Rusko 1.

„Ale co je zajímavé, když kolektivní Západ několik let podnikal kroky ohledně vyhoštění ruských pracovníků zahraničních úřadů, nepředal nám žádné materiály. Když jsme my odůvodňovali svá rozhodnutí, poskytli jsme fakturu, faktické materiály. Řekli jsme, že to není politické gesto, ale opodstatněné rozhodnutí, s fakty v rukou,“ dodala Zacharovová.

Zdůraznila, že Rusko vyhostilo ze země zástupce evropských velvyslanectví a konzulátů, „kteří byli přistiženi při činu“.

Minulý pátek ruské ministerstvo zahraničních věcí oznámilo, že pracovníci diplomatických úřadů Německa, Švédska a Polska se účastnili nepovolených akcí. Byli prohlášeni za persona non grata a byli povinni opustit zemi. Kreml označil toto rozhodnutí za důsledek akcí zahraničních misí v souvislosti s nezákonnými nepokoji. Jak uvedl prezidentův tiskový tajemník Dmitrij Peskov, Rusko ukázalo, že „to nehodlá tolerovat“.

Nepovolené protesty se konaly v různých ruských městech 23. ledna a pokračovaly 31. ledna navzdory četným varováním ze strany úřadů, včetně nebezpečí hromadné nákazy covidem-19. Lidé vyšli do ulic také 2. února večer poté, co Simonovský soud v Moskvě změnil podmíněný trest Alexeje Navalného ve věci Yves Rocher na skutečné odnětí svobody na 3,5 roku v kolonii obecného režimu. Tiskový mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov označil organizátory nepovolených akcí za provokatéry. Podle slov ruského prezidenta Vladimira Putina má každý právo vyjádřit svůj názor, ale „cokoli, co jde nad rámec zákona, není jen kontraproduktivní, ale i nebezpečné“.