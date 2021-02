Německo odmítlo čtvrtou žádost Generální prokuratury RF ohledně Navalného

„Německá strana odmítla žádost Generální prokuratury RF o vyslechnutí Marie Pevčichové s odkazem na to, že její adresa v SRN je údajně neznámá. Přitom se podle údajů z veřejných zdrojů setkávala v Německu s Alexejem Navalným, který byl nepřetržitě střežen německými tajnými službami, a v den jeho odletu z Berlína do Moskvy … byla mezi těmi, kteří ho doprovázeli,“ uvedla oficiální mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.

Zároveň je zdůrazněno, že německá strana „neposkytla žádné údaje o výsledcích toxikologické expertízy stop jedu, údajně nalezených na lahvích minerální vody, které Pevčichová odvezla z tomského hotelu do Berlína“. Německé úřady rovněž odmítly poskytnout informace o odbornících, kteří láhve zkoumali, a neumožnily provedení jejich výslechu.

Navalnyj byl hospitalizován v Omsku 20. srpna poté, co se mu udělalo špatně v letadle cestou z Tomsku do Moskvy. Na základě výsledků vyšetření omští lékaři uvedli jako hlavní diagnózu metabolickou poruchu, která způsobila prudkou změnu hladiny cukru v krvi. Zatím není jasné, co to způsobilo, ale podle omských lékařů nebyly v Navalného krvi ani moči nalezeny žádné jedy.

Později byl transportován letadlem do Německa. Poté německá vláda s odvoláním na vojenské lékaře uvedla, že Navalnyj byl údajně otráven látkou ze skupiny bojových toxických látek Novičok. Ještě později v Berlíně bylo oznámeno, že závěry německých odborníků byly potvrzeny laboratořemi Švédska a Francie, přičemž OPCW na žádost německých úřadů provádí vlastní výzkum.

V této souvislosti Kreml uvedl, že Berlín neinformoval Moskvu o svých závěrech, a Ministerstvo zahraničních věcí RF tehdy zdůraznilo, že Rusko čeká na odpověď Německa na oficiální žádost ohledně této situace. Během měsíce ruská strana zasílala žádosti o právní pomoc ohledně situace s Navalným, ale odpovědi na ně v té době nepřišly. OPCW rovněž ignorovala příslušné dopisy.

Již v den hospitalizace Navalného začala ruská prokuratura a policie provádět prověrky.

Orgány SRN dříve nepopíraly, že německá zpravodajská služba BND měla od 90. let přístup k vojenské otravné látce Novičok.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov minulý týden prohlásil, že kroky německých úřadů dávají veškeré důvody považovat situaci s otravou Navalného za zinscenovanou.