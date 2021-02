Herec Nikolaj Coster-Waldau si vzpomněl na některé z největších chyb v neúspěšné pilotní epizodě seriálu Hra o trůny

Producenti Daniel B. Weiss a David Benioff a jejich první pokus o nastartování rozsáhlého fantasy světa Západozemí jsou zvěčněni v nedávné zákulisní knize Oheň nemůže zabít draka: Hra o trůny a nevyřčený příběh epického seriálu (Fire Can't Kill the Dragon: Game of Thrones and the Official Untold Story of an Epic Series).

Nový příběh cesty Hry o trůny z knihy George Martina na obrazovku odhalil nové podrobnosti o vůbec první epizodě seriálu, která byla nakonec znovu natočena poté, co HBO provedla některé obrovské změny.

Mezi rozhovory s herci a filmovým štábem označil jeden z hlavních herců Nikolaj Coster-Waldau původní pilotní epizodu za „směšnou“.

Herec přiznal: „Nikdo nevěděl, co tam dělají nebo co to sakra je.“

Inspirovat se fantasy hity jako Pán prstenů a přivést na obrazovky zbrusu nový fiktivní svět bylo nicméně pro HBO obrovským závazkem.

Bohužel seriál Hra o trůny udělal řadu do očí bijících chyb v raných fázích výroby, než se producenti konečně usadili na správném směru série.

Coster-Waldau pokračuje: „Pamatuji si, že v okamžiku, kdy dorazil král Robert, se mi zdálo, že je to všechno směšné. Pokus o vytvoření tohoto paralelního vesmíru obývaného tak ušlechtilými lidmi vypadal absurdně.“

Dotyčný připustil, že ho bylo těžké přesvědčit o fantasy světě Západozemí, bohužel tomu nepomohly nepoužitelné kostýmy.

Dodal: „Zde je velmi tenká a náročná rovnováha mezi vážností a podezřením, jako by to bylo jen cosplay. V tu chvíli jsme rozhodně neměli pocit, že by z toho vznikl mimořádně vlivný hit. Ale bavili jsme se.“

První epizoda seriálu HBO je v současné době pro veřejnost nedostupná, ale údajně obsahovala několik klíčových rozdílů od skutečné show.

To zahrnovalo zcela nepoznatelný pohled na svatbu mezi Daenerys Targeryen (Emilia Clarke) a Khalem Drogoem (Jason Momoa), kde ikonickou Matku draků původně hrála herečka Tamzin Merchantová.

Hvězda, lépe známá jako sofistikovaná antihrdinka seriálu Jaime Lannister, navíc potvrdila, že původní kostýmy postav neodpovídaly vysokým standardům Hry o trůny.

Herec Mark Addy, který ztvárnil neopatrného krále Roberta Baratheona v pilotní epizodě a v první sezóně show, také souhlasil, že bylo zpočátku téměř nemožné brát svět fantazie vážně.

Vysvětlil: „V pilotní epizodě ve scéně na nádvoří Zimohradu nikdo neklečel, když dorazil král.“

Připomeňme, že seriál Hra o trůny debutoval v roce 2011, ale přípravy začaly několik let před premiérou. Původní pilot byl natočen v roce 2009.