Mluvčí ruského ministerstva zahraničí vyzvala, aby příznivci Navalného nebyli označováni za opozici

„Vůbec je musíme přestat nazývat opozicí, opozice je něco jiného. A tohle jsou agenti vlivu, a já vám to teď dokáži. Jde o to, že, jak si pamatujete, 4. února Volkov prohlásil, že už nebudou provádět protesty v zimě, ale budou pokračovat v těchto akcích na jaře a v létě. A co myslíte, dnes dopoledne byl oznámen přesný opak: že tyto akce budou pokračovat v únoru. Co se stalo mezi 4. a 9. únorem? Všechno je banální, jednoduché a bohužel cynické ... Včera se v Bruselu v polské stálém zastupitelství při EU setkali Volkov a Ašurkov online s členskými státy EU, a také se Spojenými státy a Británií,“ řekla Zacharovová v pořadu Prvního kanálu.

„Pouze jeden malý detail. Tento formát - země EU, plus USA a Británie – to už jaksi není EU, to už je NATO. Takže se včera setkali se členy NATO, dostali pokyny jak se patří. Myslím, že jim prostě a jasně vysvětlili - není třeba čekat na žádné jaro a léto, je třeba pokračovat v rozhoupávání situace,“ řekla Zacharovová.

Zacharovová prohlásila, že toto setkání bylo zaměřeno na destabilizaci situace v Rusku.

„Bez ohledu na to, jak to budou zakrývat nebo nazývat, jedná se o setkání s agenty vlivu, s cílem destabilizovat situaci v suverénním státě, nelze to nazvat jinak,“ prohlásila Zacharovová v pořadu televizního Prvního kanálu v rámci komentáře k informacím o setkání. Jak uvedla oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí, schůzky se zúčastnili zástupci NATO.

Zadržení Navalného

Navalnyj byl zadržen 17. ledna na letišti Šeremetěvo po návratu z Německa, kde se léčil po incidentu s údajnou otravou. Odvezli ho na oddělení policie v Chimkách, kde se o den později Chimkinský městský soud v průběhu zasedání mimo soudní budovu usnesl, že má být vzat do vazby na 30 dní. Jak tvrdí FSIN, byl Navalnyj zadržen za porušení zkušebního období jakožto podmíněně odsouzený v kauze Yves Rocher. 29. prosince roku 2020 po něm bylo v RF vyhlášeno pátrání.

V pondělí Generální prokuratura RF prohlásila, že podporuje požadavek federální služby pro výkon trestů (FSIN) o nahrazení Navalného podmíněného trestu za reálný a považuje tuto žádost za zákonnou a odůvodněnou. Představitel FSIN na soudním zasedání požádal, aby byla Navalnému kromě toho uložena pokuta v částce v částce 500 tisíc rublů.

Dne 2. února zrušil soud v Moskvě podmíněný trest blogera Alexeje Navalného v případu Yves Rocher a nahradil ho 3,5letým trestem odnětí svobody. Rozhodnutí o změně podmíněného trestu dosud nevstoupilo v platnost - strany mají deset dní na odvolání.

Podmíněná odsouzení aktivisty

Ruský opozičník má dvě podmíněná odsouzení. První v případě kauzy státního podniku Kirovles, která je spojena se zpronevěrou více než 16 milionů rublů (180 tisíc eur); druhé v případě společnosti Yves Rocher s krádeží více než 30 milionů rublů (333 tisíc eur).

V prosinci 2020 navíc Vyšetřovací výbor RF zahájil trestní řízení proti Navalnému podle článku o podvodech ve zvlášť velkém objemu. Podle vyšetřovatelů byly pro potřeby řady neziskových organizací shromážděny dary od jednotlivců - 588 milionů rublů (6,5 milionů eur).

Vyšetřování je přesvědčeno, že Navalnyj jako vedoucí těchto neziskovek „utratil více než 356 milionů rublů (4 miliony eur) z této částky na osobní účely“, včetně „pořízení osobního majetku, materiálních hodnot a úhrad výdajů, včetně dovolené v zahraničí“.

* Fond boje proti korupci je zařazen ruským ministerstvem spravedlnosti do registru nevládních organizací vykonávajících funkce zahraničního agenta