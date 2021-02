Šéfkuchař na TikToku ukázal, jak vyrábět čokoládové sušenky Nutella pouze se dvěma přísadami. Video

Než se pustíme do přípravy těchto voňavých sušenek, pojďme se trochu ponořit do historie Nutelly. První verze produktu, kterou vynalezl italský podnikatel Pietro Ferrero v roce 1946, byla vyrobena ve formě tyčinek Pasta Gianduia zabalených do fólie. Později v roce 1964 začal jeho syn Michele Ferrero prodávat pomazánku ve skleněných nádobách pod značkou Nutella.

Nyní jsme zvyklí jíst tuto čokoládovou pomazánku s chlebem, ale proč nezkusit používat Nutellu jako složku pro přípravu lahodného dezertu? Takový recept zvládne i dítě!

Autoři populárního účtu s recepty na TikToku @caughtsnackin zveřejnili video, jak kombinují čokoládovou pomazánku Nutella s hladkou moukou a vytvářejí tak lahodné sušenky.

Na výrobu sušenek budete potřebovat 300 gramů čokoládové pomazánky a 150 gramů mouky. Šéfkuchař ukázal, že ingredience jsou umístěny na podnos pokrytý papírem na pečení, a doporučil vymačkáním lžíce tvarovat sušenky.

„Začněte s Nutellou a moukou v misce a míchejte, dokud se nespojí. Pak ručně vytvořte kuličky malé velikosti, umístěte je na plech a zplošťujte lžící,“ říká ve videu.

Sušenky by měly být pečeny v předehřáté troubě po dobu 15-20 minut při teplotě 180 stupňů.

„Každý zvládne udělat tyto sušenky. Mají úžasnou chuť a jsou tak lepkavé,“ dodal.

Uživatelé v komentářích pochválili kuchaře za jednoduchý recept a chlubili se, že si také udělali skvělé sušenky.

„Obvykle, když někdo říká, že potřebuje pouze 2 přísady, má na mysli 10. Děkuji vám za upřímnost!“ zaznělo v komentářích.

Někteří však poznamenali, že tyto sušenky jsou velmi sladké.

Také na internetu najdete podobný recept, ale s přidáním vajec.