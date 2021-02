„Skončila moje noční můra.“ Muž si odpykal 18 let ve vězení za vraždu, kterou nespáchal. Dostal rekordní odškodnění

Tomasz Komenda, jenž byl odsouzen polským soudem na 25 let odnětí svobody za znásilnění a vraždu patnáctileté dívky, vysoudil rekordní odškodnění v historii republiky. Muž, který byl zatčen v roce 2000 ve věku 23 let, strávil ve vězení 18 let. Poté byl zproštěn viny. Za tento justiční omyl Komenda dostane částku ve výši 13 milionů zlotých.