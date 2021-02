Von der Leyenová přiznala, že by jednotlivé státy vyjednaly vakcíny rychleji než EU. Bránil tomu strach z nacionalismu

Jak píše americký časopis The National Interest, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová připustila, že by jednotlivé země mohly očkovat své populace rychleji, kdyby jednaly samostatně, než když spoléhaly na kolektivní program EU pro nákup a distribuci vakcín.

Předsedkyně EK v reakci na kritiku, že EU byla příliš pomalá v tom, aby zajistila dodávky vakcín, potvrdila, že si toho je vědoma. „Sama země může být rychlým člunem, zatímco EU je spíše jako tanker,“ prohlásila Von der Leyenová.

„Ano, může trvat déle, než se 27 členských států rozhodne společně, než samostatně. Představte si ale, co by se stalo, kdyby vakcíny dostával na začátku pouze jeden nebo dva členské státy. To by bylo představitelné pro několik velkých států, jako je Německo. Ale co by to znamenalo pro naši jednotu v Evropě? Takový odklon od našich evropských hodnot by neposílil, ale oslabil by všechny. A to by šlo k samotným základům Evropy, “ vysvětlila předsedkyně.

Jak však upozorňuje The National Interest, ministři čtyř zemí, jako je Francie, Itálie, Nizozemsko a Německo, ve skutečnosti začali jednat s výrobci vakcín už v létě 2020, aby co nejdříve zajistili dostatečné dávky vakcín pro všechny Evropany. Měli totiž vážné pochybnosti o tom, že by je EU dokázala zajistit rychle. Vytvořili tak Inkluzivní vakcínovou alianci, ale hlavy jejích vlád, včetně kancléřky Angely Merkelové v Německu, je pak vyzvaly k tomu, aby delegovali nákup vakcín na Ursulu von der Leyenovou.

Tím se ale podle časopisu porušila základní zásada zakládajících smluv Evropské unie, kterou je zásada subsidiarity sloužící k regulaci výkonu neexkluzivních pravomocí unie.

„Vylučuje zásah odborů, pokud lze problém účinně řešit samotnými členskými státy na centrální, regionální nebo místní úrovni. Unie je oprávněna k výkonu svých pravomocí pouze tehdy, kdy nejsou členské státy schopny uspokojivě dosáhnout cílů navrhované akce a pokud je akce prováděna na úrovni unie, může být zajištěna přidaná hodnota,“ vysvětlil časopis.

Ursula von der Leyenová však sama podle upozornění redakce připustila, že by členské země zajistily vakcínu rychleji, kdyby jednaly samostatně. Kolektivní program EU se naopak stal mnohem složitějším a způsobil smrt tisíců a tisíců Evropanů, kteří nebyli očkováni dostatečně rychle.

„Výsledkem je, že prodloužené blokování stálo nespočet miliard a zničilo živobytí tisíců osob samostatně výdělečně činných v Evropě. A proč? Všechno proto, že Angela Merkelová a Ursula von der Leyenová jsou poháněny iracionálním strachem z „nacionalismu“, což potvrdila von der Leyenová, když uvedla, že umožnit jednotlivým národům pořídit si vlastní zásoby vakcín „by šlo k samotným základům Evropy“,“ dospěl k závěru autor článku na webových stránkách časopisu The National Interest.