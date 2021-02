Komise WHO zpochybnila verzi o laboratorním původu koronaviru ve Wu-chanu. Jak se tedy virus dostal k lidem?

Expertní skupina Světové zdravotnické organizace (WHO) posuzovala celkem čtyři potenciální hypotézy o tom, jak by se koronavirus SARS-CoV-2 mohl dostat k člověku. Uvedl to její šéf Peter Ben Embarek na tiskové konferenci po návštěvě Číny. Verze o přenosu infekce z netopýrů nebo verze o laboratorního úniku tak považují za nepravděpodobné.