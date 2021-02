Odborník vysvětlil, proč je nebezpečné uvádět své jméno a příjmení na internetu

„Vášeň pro hazardní hry, zneužívání alkoholu, milostný poměr – cokoliv může být důvodem k tomu, abyste zaplatili lidem, kteří tuto informaci získali. A budete mít štěstí, když zaplatíte jen jednou, a nebudete muset platit po celý život,“ dodal odborník.

Stává se, že lidé, kteří zveřejňují své jméno, se otevřeně vychloubají svým blahobytem, a netají se ani tím, že se nacházejí v daném okamžiku v luxusních lázních.

„To je skoro přímá výzva zlodějům: tento člověk, jehož osobní údaje jsou všem známy, se nachází v současné době na dovolené v jiné zemi, a můžete se tedy klidně vloupat do jeho domu,“ podotýká Zakarjan.

Lidé dnes začínají chápat, že zbytečná otevřenost na internetu může být na škodu, a proto se přestávají registrovat na sociálních sítích s pravými jmény a přecházejí do messengerů, kde jsou záruky anonymity poněkud větší. Podle slov Zakarjana na Západě je nyní populární myšlenka úplného odmítnutí sociálních sítí: má se za to, že je to příznak svobodného člověka, který si může dovolit žít volně a nebýt k ničemu připoután.

Odborníci dříve prozradili, jak zajistit bezpečnost svých údajů na internetu

Promluvil o tom ruský pre-sale inženýr společnosti, která vyvíjí protivirové software McAfee, Sergej Meňšakov.

Podle jeho slov, abychom se ochránili před phishingovými útoky a podvodnictvím za využití škodlivého programového zabezpečení, které je zaměřeno proti lidem pracujícím na dálku, je třeba dodržovat určitá pravidla. Mj. sledovat zpravodajství a projednávat hrozby.

„Znalost je síla. Nejlepší ochranou před online hrozbami je útok. V kontextu digitálního prostoru to znamená znalost aktuální informace. Čím více víte o metodách oklamání uživatelů, tím menší je pravděpodobnost, že se stanete obětí hackerů a uvěříte phishingovému dopisu s nabídkou vakcíny proti covidu-19 online nebo pozvánku na očkování mimo stanovené pořadí,“ upřesnil Meňšakov.

Doporučuje také kontrolovat zdroje mailů. Neméně důležité je nedůvěřovat dopisům a textovým zprávám od známých nebo organizací, obsahují-li prosby nebo neuvěřitelně lákavé návrhy. Než kliknete na odkaz, měli byste samostatně navštívit webové stránky společnosti nebo zavolat na její službu technické podpory. Kontrola zdrojů vás ochrání před stahováním škodlivého kontentu z phishingových odkazů.

„Zamiřte kurzor na odkaz a prozkoumejte URL. Dostanete-li zprávu s odkazem, zamiřte na odkaz kurzor, ale neklikejte na něj. Tak budete moci vidět, kam až vede ta URL. Je-li adresa podezřelá, odstraňte zprávu. Příznaky nebezpečí: falešné odkazy vypadají obyčejně jako odkazy na spolehlivé stránky, mohou ale obsahovat zbytečná slova nebo domény. Máte-li pochyby ohledně URL, neklikejte na odkaz,“ doporučuje odborník.

Meňšakov doporučuje kromě toho zajistit bezpečnost svých zařízení pomocí několika navzájem se doplňujících prostředků. Můžete mj. užívat hesel dvoufázového ověření (2FA). „Pravidelná výměna hesel a dvoufázové ověření (2FA) je nejspolehlivějším způsobem boje proti hackerům,“ podotýká odborník. Je kromě toho potřeba používat virtuální privátní sítě (VPN), která pomůže navázat chráněné šifrované spojení a ukrýt své jednání před hackery.