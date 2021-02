Lékař prozradil, kdy může být bolest v krku smrtelně nebezpečná

Podle jeho slov to může být při nakažení orgánů dýchací soustavy bakterií haemophilus influenzae.

„To hlavní je neudusit se, a to se občas stává. Neočkujeme děti proti hemofilové infekci. Ta vyvolává zánět příklopky hrtanové a stává se, že se dětí dusí. Proč? Příklopka hrtanová opuchá a člověk se dusí,“ vysvětlil Mjasnikov.

Podotkl, že zanícená příklopka hrtanová uzavírá vstup do hrdla, a to může člověk nevidět, protože se nachází za jazykem.

„Hlas se stává sípavým, jako by člověk snědl horké brambory. Začíná téci slina. To jsou velmi nebezpečné symptomy, může to skončit smrtí. V celém světě se provádí očkování proti hemofilové infekci… U nás to není povinná vakcinace. Doufám, že někdy bude,“ zdůraznil lékař.

Mjasnikov také upozornil na nebezpečí abscesu – nahromadění hnisu. Podle jeho slov je operační odstranění mandlí možné jen v případě, kdy je dokázáno, že streptokoková infekce se objevila častěji než sedmkrát do roka. Za další důvod k chirurgickému zásahu označil lékař absces, který měl nemocný dříve.

Příznaky rakoviny slinivky břišní

Dříve Mjasnikov uvedl příznaky rakoviny slinivky břišní. Podle jeho slov jsou klasické symptomy této nemoci: bolest v žaludku, žloutenka a ubírání na váze.

„Ubírání na váze je vždy podezřelé, zejména u staršího člověka,“ vysvětlil Mjasnikov.

Mezi jinými nepřímými symptomy rakoviny slinivky břišní uvedl lékař vznik tromboflebitidy, zánět mízních uzlin nad levou klíční kostí a metastázi v pupku.

„Projevy cukrovky také často bývají, pak zjistíme, že to byly projevy začínající onkologie,“ podotkl.

Mjasnikov označil kouření za dokázaný rizikový faktor této choroby. Přitom až 20 procent případů rakoviny slinivky břišní se dají vysvětlit dědičností.

„A mimochodem je také důležité malé množství lykopenu, který obsahují červené plody: rajčata a červená paprika,“ řekl lékař. Dalšími rizikovými faktory jsou nadváha, nedostatek fyzické aktivity, nedostatek vitaminu D, nesprávná výživa a zánět ozubice. Jde o nadměrnou spotřebu masa, salámů a transtuků a nedostatek zeleniny a ovoce.