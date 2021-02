WHO vysvětlila, proč bychom si neměli dělat iluze ohledně snížení počtu případů covidu-19

Snížení počtu nových případů je zaznamenáváno již čtvrtý týden za sebou: minulý týden bylo celkově zjištěno 3,1 milionu infikovaných – o 17 procent méně než o týden dříve. To je nejnižší ukazatel za 15 týdnů.

„Počet zaznamenaných úmrtí se také snižuje již druhý týden za sebou: v minulém týdnu bylo zaznamenáno 88 tisíc úmrtí, což je o deset procent méně ve srovnání s předchozím týdnem,“ uvádí se ve zprávě.

Celkem bylo ve dnech 1. až 7. února zaznamenáno 3 153 426 případů covidu, zemřelo 88 369 lidí.

Nicméně se i nadále šíří nové nakažlivější kmeny: britský kmen byl zaznamenán už v 86 zemích, jihoafrický ve 44 a brazilský/japonský v 15 zemích.

V současné době se v Číně nachází mezinárodní skupina odborníků WHO, která se zabývá zjištěním původu covidu-19. Odborníci WHO už navštívili Wuchanský institut virologie, mj. i maximálně izolovanou laboratoř BSL-4, s níž byly spojeny zvěsti o údajném úniku viru nebo o eventuálním umělém původu covidu-19, nemocnici, tržnici s mořskými plody Chua-nan, kde byli objeveni první nakažení covidem-19 a také centrum pro kontrolu a prevenci nemocí.

Jak v úterý oznámili představitelé skupiny odborníků WHO, v současné době není známo, jakou roli v šíření SARS-CoV-2 sehrála tržnice s mořskými plody Chua-nan ve Wu-chanu. Označili za málo pravděpodobné, že by se covid-19 mohl dostat z netopýrů přímo na tržnici ve Wu-chanu a vyslovili předpoklad, že to byli pravděpodobně prostřední přenášeči viru. Odborníci WHO to hodlají prozkoumat v budoucnu. Prohlásili přitom, že přenos viru na člověka kvůli úniku z laboratoře je málo pravděpodobné.