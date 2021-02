Megxit se vyplatil? Princ Harry a Meghan Markleová se stali bohatší než princ William a Kate Middletonová. Víte proč?

Poradce v oblasti daní a imigrace David Lesperance nemá pochyby v tom, že princ Harry a jeho manželka Meghan Markleová nemají sebemenší důvod litovat opuštění britské královské rodiny, alespoň z finančního hlediska. Vévodové ze Sussexu podle slov Lesperanceho dokonce prosperují ještě víc než jejich příbuzní – vévodové z Cambridge princ William a Kate Middletonová.

„Uzavřeli by tyto smlouvy, kdyby i nadále zůstali mladými členy královské rodiny? Pravděpodobně ne,” dochází k závěru Lesperance. Dále rovněž zdůraznil, že členové královské rodiny se zřídkakdy angažují v komerčních projektech.

Důvodem je to, že Harry a Meghan si uvolnili ruce poté, co se vzdali královských povinností a začali nezávislý finanční život. Právě Megxit a následné stěhování do USA umožnilo královskému páru uzavřít výhodné smlouvy se streamovacími službami Spotify a Netflix. Smlouva s podcastovou platformou Spotify jim má vynést 54.5 milionů dolarů, zatímco dohoda s firmou Netflix téměř dvakrát tolik, a to minimálně 100 milionů dolarů. David Lesperance si je jistý, že tyto dohody by sotva byly možné v případě, kdyby princ Harry a Meghan neopustili královskou rodinu.

V souvislosti s tím Lesperance uvedl, že vévodové ze Sussexu jsou pravděpodobně nyní bohatší než vévodové z Cambridge.

Dohoda s Netflix a obavy v Buckinghamském paláci

Smlouva uzavřená princem Harrym a Meghan Markleovou se streamovacím serverem Netflix je podle informací novinářů „skutečnou noční můrou“ pro Buckinghamský palác. V něm totiž sílí obavy z toho, že v rámci dané smlouvy, o níž se proslýchá, že její hodnota se pohybuje mezi 100 a 150 miliony dolarů, budou vévoda a vévodkyně ze Sussexu tlačeni k produkci „pořadů s královskou tematikou“, v nichž budou vyzrazeny různé utajované skutečnosti o královském životě.

Dohoda mezi Netflixem a královským párem byla uzavřena v důsledku jejich rozhodnutí opustit Londýn a začít žít „finančně nezávislým“ životem. A i když se očekává, že filmová produkce prince Harryho a jeho ženy Meghan se bude opravdu omezovat jen na společensky důležitá témata, jako jsou příroda nebo feminismus, Buckinghamský palác se obává, že pár bude požádán o prozrazení rodinných tajemství. Důvodem by měl být podle něj rozruch, který mezi královskými fanoušky vyvolala čtvrtá sezóna skandálního seriálu Koruna.