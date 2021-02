Navalná přiletěla do Německa

Manželka Alexeje Navalného, Julia, dorazila do Německa ve středu večer na soukromou návštěvu, uvedl týdeník Spiegel s odvoláním na oficiální kruhy.

„Podle informací Spiegelu přistála Julia Navalná ve Frankfurtu,“ píše časopis a uvádí, že „v Berlíně se hovoří o soukromé návštěvě Německa“.

Advokátka Navalné Veronika Poljakovová předtím v rámci komentáře k mediálním zprávám, že Julia opustila Moskvu a odletěla do Německa, řekla agentuře Sputnik, že o tom nic neví. Německý kabinet ministrů a letecká společnost Lufthansa rovněž odmítly komentovat let Navalné do Německa.

Litva odmítla zadržet Leonida Volkova

Litevské ministerstvo vnitra odmítlo zadržet na žádost Ruska pomocníka Alexeje Navalného Leonida Volkova, po němž je vyhlášeno mezinárodní pátrání, uvádí agentura Associated Press s odvoláním na prohlášení litevské ministryně vnitra Agné Bilotaiteové.

„Používání mezinárodních nástrojů k politicky motivovanému pronásledování je nesprávný postup,“ prohlásila Bilotaiteové ohledně zatykače na Volkova, zaslaného prostřednictvím Interpolu.

Basmanský soud v Moskvě předtím uvalil na Volkova v nepřítomnosti vazbu. Bylo po něm vyhlášeno mezinárodní pátrání v souvislosti se zapojováním nezletilých do nezákonných mítinků. Bude zatčen na dva měsíce od okamžiku zadržení na území Ruské federace nebo vydání z jiného státu.

Volkov je obviněn z trestného činu dle § 151.2 odstavce „a“ a „v“ trestního zákoníku Ruské federace. Na základě tohoto obvinění z přesvědčování nezletilých osob k nedovolenému jednání mu hrozí až tři roky odnětí svobody.

Vyšetřovací výbor uvedl, že trestní stíhání bylo zahájeno na základě videa, „na němž Leonid Volkov, vedoucí sítě regionálních štábů Alexeje Navalného, vyzývá nezletilé, aby se účastnili nezákonných akcí“.

Nepovolené protesty se konaly 23. ledna v různých ruských městech a pokračovaly 31. ledna, a to navzdory četným varováním ze strany úřadů, včetně nebezpečí nákazy covidem-19. Kromě toho se v Moskvě konaly nepovolené akce 2. února během a po jednání moskevského městského soudu o případu Alexeje Navalného. Na základě rozhodnutí soudu má Navalnyj strávit 2 roky a 8 měsíců ve vězení.