Ve středu v Evropském parlamentu probíhají debaty o boji proti koronaviru a evropské strategii očkování. Před poslanci vystoupila s úvodním slovem předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Francouzský poslanec Jordan Bardella, zastupující frakci Identita a demokracie, vyslovil názor, že evropská technokracie od začátku pandemie prokázala „zjevnou nekompetentnost“. „Británie osvobozená od EU již naočkovala deset milionů lidí ... Maďarsko se rozhodlo přímo objednat dva miliony dávek ruské vakcíny, kterou jste se vy z ideologických důvodů rozhodly ignorovat,“ řekl na adresu předsedkyně Evropské komise a evropské komisařky pro zdraví Stelly Kyriakidesové, které se jednání zúčastnily.

Zdůraznil, že každá minuta zpoždění v dodávce vakcín stojí Francii „další uzavřenou společnost se všemi z toho plynoucími sociálními důsledky“. Bardella také dodal, že EU by neměla ignorovat národní pravomoci evropských států při řízení jejich vlastní zdravotní péče.

Další poslanec ze stejné frakce Identita a demokracie, Nicolas Bay, se divil, proč EU sedm let zavádí sankce proti Rusku, sama kvůli nim trpí ztráty a poté je nucena žádat o ruskou vakcínu, když předtím zpochybnila její účinnost ... „Můžeme také zdůraznit absurditu postavení EU ve vztahu k Rusku. Již sedm let vyhlašujete proti Rusku sankce, které nám způsobují ztráty, a to i v otázkách uvádění zemědělských produktů na trh. A po sedmi letech se obracíme na ruské dopravní letectví se žádostí o pomoc při organizací dodávek masek z Číny!“- rozhořčil se poslanec.

Uvedl, že EU „je nucena žádat o vakcínu Sputnik V poté, co dlouhou dobu vyjadřovala pochybnosti o její účinnosti“. Bay také zkritizoval návštěvu šéfa evropské diplomacie Josepa Borrella v Moskvě, „který Rusku nic nenabídl, ale pouze požadoval propuštění Alexeje Navalného“.

Poslankyně levicové koalice Manon Aubryová je přesvědčena, že o dodávkách vakcín do EU „nerozhoduje Evropská komise, ale nadnárodní farmaceutičtí obři“. Požaduje od EK transparentnost, zejména pokud jde o ceny vakcín a dodací lhůty, ustanovení o odpovědnosti. „Tyto společnosti (Pfizer/BioNTech a AstraZeneca) nebyly stíhány za porušení harmonogramu dodávek, navíc duševní vlastnictví vakcín vyvinutých s financováním EU zůstane u těchto společností,“ postěžovala si poslankyně a navrhla vytvoření výboru, který bude určovat „odpovědnost Evropské komise za takové selhání“.

Manfred Weber, předseda EPP, největší strany v Evropském parlamentu, naopak zdůraznil, že poptávka po vakcínách v EU výrazně převyšuje nabídku. „EU dělala chyby, v posledních týdnech a měsících nebylo všechno ideální,“ připustil. Strategie centralizovaného nákupu vakcín však byla správná, je přesvědčen poslanec parlamentu.

„Poprvé v historii EU má tak obrovskou odpovědnost, jednotlivé státy by se ocitly v mnohem složitější situaci. EU nemá právo dělat chyby, proto musíme být velmi nároční,“ zdůraznil poslanec.

V současné době jsou na trhu EU povoleny vakcíny od společností Pfizer/BioNTech (nákup až 600 milionů dávek), Moderna (160 milionů dávek) a AstraZeneca (až 400 milionů dávek). Evropská komise dále uzavřela smlouvy na dodávky vakcín do EU se společnostmi Johnson & Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. Tito vývojáři dosud nepodali žádosti o povolení svých léků na trh EU, ale v blízké budoucnosti se očekává žádost od J&J.

Země EU tak díky smlouvám Evropské komise budou mít přístup k více než 2,3 miliardám dávek antikoronavirových vakcín. EU očekává, že do konce léta bude v Evropě již očkováno přibližně 70 % populace.

V posledních týdnech čelila EU řadě problémů s dodávkami vakcín od společností Pfizer/BioNTech a AstraZeneca, schválených aliancí k používání. Zpoždění dodávek by mohlo narušit ambiciózní plány Bruselu na očkování.

Maďarsko nedávno schválilo použití ve své zemi ruské vakcíny Sputnik V a podepsalo smlouvu s jejím výrobcem o dodávce tohoto přípravku. Rostoucí zájem o ruskou vakcínu se projevuje i v dalších zemích Evropské unie.

Oficiální zástupce EU již dříve uvedl, že unie již má dostatečné portfolio zakázek na vakcíny proti covidu-19, což umožňuje očkování celé populace EU. Zároveň uvedl, že Brusel nezavírá své brány ani před dalšími výrobci vakcín.