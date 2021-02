USA prodaly přes milion barelů zabavené íránské ropy určené pro Venezuelu

Zabavení ropy byla část sankcí Washingtonu proti Teheránu, v jejichž středu je íránský jaderný program a označení řady íránských organizací za teroristické. Administrativa bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa použila civilní procedury, aby zabavila okolo 1,2 milionu barelů paliva, které bylo přepravováno z Íránu do Venezuely na palubě čtyř tankerů.

Podle mluvčí amerického ministerstva spravedlnosti Marca Raimondiho, prodej tohoto nákladu byl uskutečněn s tím, že vláda „stále pracuje na finalizaci“. Pro Reuters uvedl, že „palivo bylo zabaveno a předběžný prodej zachoval cenu paliva, které je nyní v držení amerických maršálů (US Marshals Service)“.

Raimondi uvedl, že peníze získané z prodeje budou směřovat do amerického fondu obětí státem sponzorovaného terorismu.

K prodeji došlo v době, kdy do amerického přístavu směřuje další loď se zabavenou íránskou ropou. Podle informací získaných z portálu sledování lodí má dorazit do přístavu Port of Galveston 15. února.

Tankery

V květnu loňského roku bylo informováno, že do Venezuely dorazily první tankery s íránskou ropou. Na jejich cestě je doprovázela venezuelská armáda.

Rovněž v květnu loňského roku íránský prezident Hasan Rúhání slíbil Spojeným státům „problémy“, pokud íránské tankery mířící do Venezuely budou mít kvůli činům Washingtonu potíže. Hlava íránského státu tehdy dodala, že se to dotkne nejen lodí mířících do Venezuely, ale i lodí umístěných kdekoli na světě.

„Pokud budou našim tankerům, a to jak v Karibském moři, tak i kdekoli jinde na světě, Američané vytvářet potíže, pak (Spojené státy, pozn. red.) budou muset čelit problémům,“ uvedl Rúhání v telefonickém rozhovoru s emírem Kataru, Tamímem ibn Hamadem Al Sáním.

Kvůli dopravě íránské ropy do Venezuely se rovněž íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf obrátil na generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese a varoval, že Teherán zareaguje, budou-li Spojené státy vyhrožovat tankerům přepravujícím ropu do Venezuely.

„Íránský ministr zahraničí v dopise označil za námořní pirátství nezákonné, provokativní a nebezpečné hrozby a vyhrůžky ze strany USA. Prohlásil, že jsou hrozbou pro region. Zaríf rovněž připomněl, že vláda USA je zodpovědná za důsledky jakýchkoli nezákonných akcí a zdůraznil, že Írán má právo na nezbytná opatření proti těmto hrozbám,” stálo v prohlášení z května roku 2020 íránského ministerstva zahraničí.

O měsíc později, v červnu roku 2020, uvalily Spojené státy sankce vůči kapitánům pěti íránských tankerů, kteří dovezli do Venezuely palivo.

„USA uvalily sankce vůči pěti íránským kapitánům, kteří dodali do Venezuely kolem 1,5 milionu barelů paliva a podpořili tak nelegitimní Madurův režim,“ uvedl tehdejší ministr zahraničních věcí Mike Pompeo.