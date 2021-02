Potenciálně obyvatelná planeta byla spatřena poblíž Alfy Centauri, tvrdí vědci

Nadace Breakthrough dokonce zvažuje vyslání mezihvězdné mise. Realizován je také projekt Breakthrough Watch zaměřený na podrobnější studium hvězd a planet Alfy Centauri. V rámci tohoto projektu astronomové provedli experiment NEAR (Nové Země v oblasti Alfa Centauri), aby našli nové planety podobné Zemi v samotném systému a v blízkosti hvězd. A pozorování podle článku publikovaného v časopise Nature Communications byla úspěšná.

Tým vědců vedený Kevinem Wagnerem z Arizonské univerzity použil chilský optický dalekohled VLT. Byl instalován nový koronograf, který stínil záření z Alfa Centauri A. Pozorování byla provedena v roce 2019, expozice byla asi 100 hodin. Na obrázcích byla poblíž hvězdy vidět malá tečka.

Zdá se, že přístroj přímo zaznamenal přítomnost malé, o velikosti Neptunu (asi čtyřnásobně větší než Země), exoplanety. Její oběžná dráha je umístěna v obyvatelné zóně mateřské hvězdy - ve vzdálenosti, kde teplota není příliš vysoká nebo nízká a voda může být v kapalné formě. Roční obrat činí asi 10 našich let. Stojí za zmínku, že samotný Neptun postrádá tvrdý povrch. Možná, že nově objevená planeta je plynný obr.



To však ještě musí být potvrzeno jinými metodami. Alpha Centauri A a Alpha Centauri B tvoří poměrně blízký pár a otáčejí se kolem sebe za pouhých 80 let. To vytváří poměrně nestabilní gravitační prostředí. Teoreticky může bránit jak růstu planet, tak stabilitě jejich existence. Kromě toho používaná metoda pozorování je opravdu inovativní. Proto nové nálezy potřebují další důkladné kontroly.