Vědci zjistili, že prasata mají neočekávané kognitivní schopnosti

Vědci provedli experiment za účasti dvou yorkshirských prasat a dvou prasátek Panepinto. Vědci z Purdueovy univerzity chtěli zjistit, zda jsou zvířata schopna hrát videohry s joystickem.

Prasata učili ovládat joystick jejich tlamou tak, aby se naučila posouvat kurzor do čtyř stran. Zvířata vyplnila úkol a jejich kognitivní schopnosti odpovídaly úrovni subhumánních primátů.

„Pro zvíře není snadné si uvědomovat, že činnost, kterou provádí, může ovlivnit situaci na jiném místě. To, že to prasata dokážou, by nás mohlo donutit přemýšlet o tom, co se ještě můžou naučit, a jaký vliv může toto učení na ně mít,“ uvedla autorka výzkumu, doktorka a ředitelka Centra vědy o dobrých životních podmínkách zvířat Purdeueovy univerzity Candace Croneyová.

Během experimentu autoři používali na výcvik zvířat potravu. Vědci zjistili, že prasata vykonávají povinnou činnost vědomě kvůli odměně, nikoli mechanicky. Zvířata dokonce dělala všechno správně, i když nedostala za odměnu pochoutku.

„Výzkumy tohoto druhu jsou velmi důležité, protože stejně jako i u jiných rozumných tvorů prasata ovlivňuje to, jakým způsobem s nimi komunikujeme,“ dodala Croneyová.

Dne 1. února se veřejnost dozvěděla o experimentu společnosti Neuralink Elona Muska. Musk uvedl, že vědci implantovali do mozku opice neuroimplantát. Pomocí zařízení učili vědci opici hrát videohry.

Elon Musk vysvětlil, že čip je umístěn pod kůží opice a neškodí ji. Podle slov Muska se má opice skvěle a zdůraznil, že zvíře žije v nejlepších podmínkách. Musk se zmínil, že zdokonalení čipovacích technologií je zaměřeno na odstranění poškození mozku a míchy a obnovu ztracených schopností.