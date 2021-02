Meghan Markleová zuří, že je princ Harry „méně důležitý“ než princ William a Kate

Portál The Sun píše, že Meghan Markleová „nemohla pochopit“, proč její manžel princ Harry je v následnictví na trůn až tak daleko, a tudíž je „méně důležitý“ než princ William. Tvrdí to expertka na královskou rodinu.

Expertka na královskou rodinu Ingrid Sewardová, že Meghan Markleová se snaží dostat na kloub následnictví na královský trůn, kvůli čemuž je tak její manžel méně důležitý než ostatní členové. Vévodkyně podle všeho nedokázala čelit skutečnosti, že princ William, Kate a jejich tři děti byli důležitější.

Sewardová pro The Sun uvedla, že „jediný současný princ, kterému opravdu záleží na tom, kde se na seznamu nachází, je Harry“. Dodala, že to však není proto, že by mu to nějak vadilo.

„Jeho manželka Meghan ale nemohla pochopit, proč když si vzala za manžela druhého syna budoucího krále, byli o tolik méně důležití než William a Kate a jejich tři děti.“

Prvním následníkem trůnu je momentálně princ Charles, protože je nejstarším synem královny. Poté následuje jeho syn William, tedy prvorozený Charlesův syn. Následně jsou v pořadí Williamovy tři děti – George, Charlotte a Louis. Princ Harry tak zaujímá nyní 6. místo, avšak pakliže by Kate a William měli ještě další dítě, to by připadlo opět před Harryho. Syn Harryho a Meghan, Archie, je sedmý v pořadí na trůn.

Nepoctivá hra?

Sága „megxit“ znovu nabírá na obrátkách. Poté, co Meghan obvinila Buckinghamský palác z toho, že ji prý „nadiktoval“ odstranění jejího křestního jména z rodného listu syna Archieho, se mezi Sussexovými a královskou rodinou otevřela ještě větší a hnisající rána. Odborník se domnívá, že na vině je především nerozhodnost Harryho a Meghan.

Od chvíle, kdy dvojice upustila od svých královských povinností a přestěhovala se do Severní Ameriky, uplynul téměř celý rok. Zdá se však, že se jim jejich záměr vést finančně nezávislý život a vydobýt si „progresivní roli“ mimo královskou rodinu nedaří naplnit v té míře, v jaké by si to přáli.

Hlavní fotograf královské rodiny Arthur Edwards se například domnívá, že se pár ze všech sil snaží udržet si všechny své tituly a další privilegia, ale dělá to v ultimativní formě. „Rozhodnutí vysoce postaveného člena královské rodiny odejít a žít v zahraničí je dost vážné rozhodnutí, které by nemělo být poloviční,“ uvedl Edwards.

„Před pár lety Meghan Markleová pracovala v show s názvem Ber nebo neber (Deal or No Deal). Dneska se ale zdá, že Meghan zkouší hrát podobnou soutěž a to spolu s anglickou královnou Alžbětou II., které nabízí vlastní podmínky opuštění královské rodiny,“ domnívá se královský fotograf.

Mnozí, včetně královského reportéra Roberta Hardmana, se například postavili proti tomu, že Meghan a Harry si založili osobní značku, která je budována na jejich příslušnosti ke královské rodině. Jejich osobní web má nyní například název SussxeRoyal.com.

„Podívejte, oni zjevně nejsou spokojeni s tím, jak příslušnost k monarchii ovlivňovala jejich veřejný život. Pro mnohé lidi je zcela pochopitelné, že je to něco, co by chtěli změnit. Jádrem věci však je, že nemůžete být královským členem jen napůl. Pokud jste součástí královské rodiny, musíte přijímat privilegia, která s tím souvisejí, ale také musíte přijímat i omezení,“ tvrdí Hardman.