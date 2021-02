V Černé hoře bylo povoleno používat ruskou vakcínu Sputnik V

Institut léků a lékařských prostředků Černé hory vydal povolení pro dodávky ruské vakcíny Sputnik V do země, a to nehledě na fakt, že v zemi v současné době neprobíhá masová vakcinace.

V současné době Černá hora neprovádí masovou vakcinaci proti novému druhu koronaviru kvůli absenci vhodného preparátu pro imunizaci. Od začátku epidemie byl koronvirus odhalen u více než 10 % ze 620 tisíc obyvatel této země. Zemřelo přes 680 lidí.

„V souladu s rozhodnutím vlády Černé hory… institut… vydal povolení pro nákup, přesněji import vakcíny Sputnik V,“ uvedl regulátor země.

Místní média dříve s odkazem na zdroje uváděla, že probíhala jednání o dodávkách ruské vakcíny proti nemoci covid-19.

Srbský Sputnik V pro svět

Dříve bylo informováno, že státní tajemník ministerstva zdravotnictví Mirsad Đerlek v rozhovoru pro agenturu Sputnik uvedl, že výroba ruské vakcíny Sputnik V začne do konce roku. Domnívá se, že Srbsko bude schopno vyrábět vakcíny nejen pro své vlastní potřeby, ale i pro vývoz do Evropy a celého světa.

Tým ruských odborníků dnes měl navštívit institut Torlak v Bělehradě, aby posoudil technologické možnosti a personál pro výrobu vakcíny.

„Odborníci z Ruska řeknou, nakolik jsou spokojeni s tím, co máme co do výrobních prostorů a kapacit a dají několik doporučení. Podělíme o své zkušenosti, očekávám od tohoto dialogu jenom to dobré. Samozřejmě, že v Institutu budou nalezeny nedostatky, které budeme muset odstranit. Nejdůležitější ale bude, abychom se domluvili, kdy bude zahájena první fáze výroby. Samozřejmě to nebude natolik jednoduché, abychom mohli začít za pět dní. Přesto je nezbytné zabezpečit splnění všech podmínek, které určují lékařské standardy, v tomhle ohledu si nemůžeme dovolit žádné chyby,“ vysvětlil Đerlek.

Đerlek se v rozhovoru pro Sputnik také zmínil, že proces výroby vakcíny v Srbsku bude rozdělen do dvou fází. První fáze bude spočívat v balení hotové vakcíny Sputnik V, která se bude dovážet z Moskvy. Dodal, že balicí zařízení již bylo zakoupeno a přistoupit k procesu bude možné během dvou až tří měsíců.

Po spuštění první fáze výroby bude podle Đerleka Srbsko připravovat všechno pro zahájení druhé fázi. Účelem druhé fáze bude výstavba a vybavení nových výrobních zařízení.

„Projekt přípravy výroby vakcíny by měl být úplně dokončen do konce roku, možná i o několik měsíců dříve. Jsme velmi vděční prezidentovi Putinovi, který projekt schválil. Technologie výroby vakcíny Sputnik V je utajená, vlastní ji pouze odborníci Gamalejova ústavu, ale jsou ochotni se o ni podělit se svými srbskými kolegy,“ dodává tajemník srbského ministerstva zdravotnictví.