V ruské provincii utopili jedinečný sportovní automobil z Need for Speed. Všechno kvůli reklamě?

„Sašo, k****,“ rozhazuje mladý člověk rukama a uprostřed zamrzlého jezera kouká, jak to jeho kamarád přehnal s driftováním a právě utopil drahý sportovní automobil Nissan 350Z, který můžeme znát ze známé počítačové hry Need for Speed.

Řidič se včas dostal z automobilu. Takže všichni jsou v pořádku.

V podstatě nic neobvyklého. Nebo to bylo „štěstí“ a automobil se propadl náhodou a nyní je možné získat spoustu zhlédnutí díky této tragické události, nebo řidič auto utopil schválně, protože lidem se líbí všechno, co je destruktivní. Například nedávno ruský bloger Michail Litvin spálil Mercedes-AMG GT 63 S za 13 milionů rublů, výborné PR.

Video se sportovním automobilem natočili blogeři Viktor a Alexandr z kanálu Odonata Cinema. Alexandr je hlavním hercem všech videí a podle Viktora také „rukami“ projektu, zatímco Viktor odpovídá za všechno, co je spojeno s počítačovou grafikou. Uvedl, že téměř všichni diváci uvěřili tomu, že automobil šel skutečně ke dnu.

„Pokud by lidé od začátku věděli, že jde o počítačovou grafiku, nezískali bychom tolik sdílení,“ uvedl.

Při odpovědi na otázku, kolik by kluci museli zaplatit, pokud by to byl skutečný automobil koupený díky půjčce, se Viktor přetvařuje. Podle něj něco okolo milionu korun.

Video, ve kterém je automobil zcela vytvořen v počítačovém programu a ideálně „zasazen“ do reality, se po internetu doslova rozletělo. Podle Viktora ho vidělo přes 20 milionů lidí.

Po profesi automobilový inženýr Viktor toho zkoušel už hodně, následně se ale ponořil do YouTubu.

„Dělám i 3D tisk, pro agrokomplex jsem skládal drony. Videem se zabývám přes deset let. 3D grafiku dělám asi 15 let jako koníček, protože v našem malém městě je téměř nemožné ji prodat,“ uvedl Viktor.

Autoři kanálu Odonata Cinema žijí ve městě Veilkije Luki nedaleko od běloruských hranic, ve městě žije asi sto tisíc lidí.

Ještě před rokem na jejich kanálu vycházely především testy „skutečných“ automobilů, ale jak vysvětluje Viktor, „protože ve městě už normální auta nebyla a peníze na postavení nových neměli“, rozhodl se, že zkusí dělat počítačovou animaci a vytvářet legendární auta z populární série závodních her Need for Speed.

Po tomto rozhodnutí začal počet zhlédnutí přesahovat milion.

V listopadu vyšlo video „stavby“ Nissanu Skyline, ve kterém Viktor a Alexandr tahají různé čínské náhradní díly, dělají airbrush obyčejnou barvou a štětci a všelijak předvádí iluzi ruční práce.

„Takhle sedíš a přemýšlíš, jestli oni skutečně takhle staví auto. Potom jsem pochopil, že je to renderování, je to renderování‘!“ píší komentátoři.

V tomto videu to automobil schytal poté, co ho Alexandr seznámil se stěnou hangáru.

Za měsíc vyšlo legendární video s utopením auta v jezeru a dva týdny poté video, jak bylo všechno uděláno a natočeno.

„Model jsem nedělal, vzal jsem už hotový ze hry, protože i tak jsme videu věnovali 100 hodin – udělat od nuly všechny detaily jako pneumatiky, plast, štítky, jet na jezero a natočit všechen potřebný materiál, udělat scénu ke každému záběru, potom to všechno sestříhat v programu a přidat efekty. Jestli bych ještě dělal model, seděl bych u toho dva týdny. Potom bychom mohli vydávat jen jedno video za dva měsíce, to už by bylo úplně nudné,“ říká Viktor.

V komentářích Odonata Cinema se uživatelé ptají, proč kluci nepošlou životopis do firem, které se zabývají vývojem her, třeba EA Sports. Viktor podotýká, že už mu v USA nabízí práci společnost, pro kterou dělal animaci a vizualizaci videa o automobilu Chevrolet Corvette C8 a stíhačce F-22 Raptor.

„Ale zatím nevím. Musím to promyslet. Už mám zkušenost, že jsem všeho nechal a odjel do jiné města, ale nakonec z toho nic nebylo a musel jsem se vrátit,“ říká.

Ale Viktor je přesvědčen, že nabídky od společností v každém případě budou. Zatím Odonata Cinema mají plány s virtuální realitou a sérií GTA. Detaily zatím kluci nezveřejňují, ale ujišťují, že to není nijak spojeno s rozmazávání lidí po asfaltu a střety kriminálních klanů.