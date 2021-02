Vědci odhalili tajemství 18 tisíc let staré mořské lastury

Po nedávném výzkumu 18 tisíc let staré mořské lastury, která byla nalezena při vykopávkách v jeskyni Marsoulas na jihozápadě Francie před více než 80 lety, vědci konečně zjistili, jak byl tento předmět používán, oznámil deník The Daily Mail.

Původně se předpokládalo, že v pravěku ji lidé používali jako ceremoniální číši. Odborníci z Národního střediska pro vědecké výzkumy (CNRS), Toulouské univerzity Jeana Jaurése a Muzea na nábřeží Branly po opětovném výzkumu zjistili, že lastura byla dechovým hudebním nástrojem.

K tomuto závěru dospěli poté, co našli v závitu otvor, který byl zjevně udělán člověkem, aby mohla lastura vydávat zvuky. Archeologové pak foukli do lastury a ta vydala zvuky blízké notám C, Cis a D.

„Po celém světě se lastury odedávna používaly jako signální zařízení, nebo se používaly v různých obřadech,“ cituje The Daily Mail slova autorů výzkumu.

Domnívají se, že pravěká lastura byla určena právě pro nějaké rituály. Svědčí o tom červené vzory na dechovém nástroji a skalní rytiny ve stejném stylu, které byly objeveny v jeskyni Marsoulas.

„Předpokládáme, že lastura byla ozdobena stejným vzorem, který byl ve skalních rytinách v Marsoulasu, což svědčí o pevném spojení mezi hudbou a skalními obrazy,“ řekla autorka výzkumu a archeoložka Gilles Tosellová. „Pokud víme, je to první případ, kdy můžeme sledovat podobné spojení mezi hudbou a výtvarným uměním prehistorické Evropy,“ dodal.

Podle slov odborníků je lastura nalezená v Marsoulasu unikátní také tím, že je nejstarším nálezem podobného druhu. A to nejen ve Francii, ale i v rozsahu celé Evropy doby paleolitu (starší doby kamenné), a možná i celého světa.

Vědci podotýkají, že před tímto objevem na území Evropy a mimo ní také nacházeli archeologové pravěké dechové hudební nástroje. Ty ale pocházely z pozdější doby.