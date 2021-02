Meghan Markleová vyhrála soud s bulvárním plátkem, který zveřejnil její dopis otci

Vévodkyně ze Sussexu vyhrála soud proti britskému bulvárnímu plátku The Mail on Sunday, který v rozporu se zákonem zveřejnil dopis, který napsala svému otci. Uvedly to noviny Daily Mirror.

Meghan Markleová zažalovala bulvární časopis a jeho vydavatele Associated Newspapers za zveřejnění několika článků, které částečně obsahovaly dopis, který napsala svému otci v srpnu 2018. Princ Harry tvrdil, že novináři úmyslně vytrhli fráze z kontextu, aby mohli ovlivnit názor čtenářů. Po dvou letech soudních sporů vévodkyně ze Sussexu obhájila svůj názor a vyhrála spor o právo na soukromí.

„Jsem vděčná soudcům za to, že donutili Associated Newspapers a The Mail on Sunday nést odpovědnost za jejich nezákonné a nelidské praktiky. Tuto taktiku používaly (noviny, pozn. red.) dlouho bez toho, aby byly potrestány. Pro taková média jde pouze o hru. Ale pro mě a mnoho dalších jde o skutečný život, reálné vztahy a problémy,“ řekla Markleová.

Markleová zdůraznila, že celý svět potřebuje ověřené a kvalitní zprávy. Poznamenala, že The Mail on Sunday a jejich partnerská média publikují materiály úplně jiné kategorie. „Chci sdílet toto vítězství s každým z vás, protože si všichni zasloužíme spravedlnost a pravdu, a zasluhujeme to nejlepší,“ připomenula Markleová. U soudu poděkovala za podporu a pomoc manželovi, matce a týmu odborníků.

Zmiňme, že Meghan Markleová podala žalobu na The Mail on Sunday v říjnu 2019. V červenci vévodkyně prohrála první kolo soudu. Musela tehdy uhradit náklady protistrany The Mail on Sunday ve výši 68 tisíc liber. Ve druhém kole Markleová opět prohrála. Vrchní soud zavázal vévodkyni ze Sussexu uhradit nejen své vlastní náklady, které se pohybovaly kolem 139 tisíc liber, ale také soudní poplatky své protistrany, která zaplatila 39 tisíc liber.

Dne 1. dubna roku 2020 se princ Harry a Meghan Markleová zřekli svých královských povinností. Kvůli svému přání pracovat a podnikat ve Spojených státech se museli zříct vládního financování a značky Sussex Royal a také titulu Jeho/Její královská výsost. Koncem dubna Markleová oznámila svým přátelům skutečný důvod, proč se vzdala královských privilegií a přestěhovala se do Spojených států. Markleová prý nemohla dále snášet nátlak ze strany bulvárních plátků.