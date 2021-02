WHO eviduje případy opakované nákazy koronavirem u osob s protilátkami

Světová zdravotnická organizace (WHO) eviduje opakované případy nákazy novými kmeny SARS-CoV-2, navzdory přítomnosti u osob protilátek proti viru. Na briefingu o tom informovala Soumya Swaminathanová, hlavní vědecká pracovnice WHO.

„Nyní dostáváme zprávy o opakovaných nákazách novým kmenem viru. Podle předběžných zpráv z Jižní Afriky lidé, kteří byli dřív nemocní, by se mohli znovu nakazit,“ uvedla odbornice.

Nyní jsou prováděny výzkumy, účelem kterých je zjistit, nakolik silnou imunitu mají ti, kteří již byli nemocní, řekla Swaminathanová. Poznamenala, že absolutní většina naočkovaných osob, má mírný průběh infekce.

Podle slov Swaminathanové existují předpoklady, že očkování snižuje virulenci (míru patogenity mikroorganismu, pozn. red.) viru a existuje možnost snížení úrovně přenosu covidu-19 po naočkování.

Podle nejnovějších údajů Světové zdravotnické organizace bylo během pandemie nakaženo více než 107,4 milionu lidí po celém světě, přibližně 2,36 milionu osob nemoci podlehlo. V současnosti se eviduje šíření nových kmenů viru SARS-CoV-2. Zmiňme, že například britský kmen byl zaznamenán v 86 zemích, jihoafrický kmen v 44 zemích a brazilský/japonský kmen v 15 zemích.

Původ covidu-19

V současné době se v Číně nachází mezinárodní skupina odborníků WHO, která se zabývá zjištěním původu covidu-19. Odborníci WHO už navštívili Wuchanský institut virologie, mj. i maximálně izolovanou laboratoř BSL-4, s níž byly spojeny zvěsti o údajném úniku viru nebo o eventuálním umělém původu covidu-19, dále nemocnici, tržnici s mořskými plody Chua-nan, kde byli objeveni první nakažení covidem-19 a také centrum pro kontrolu a prevenci nemocí.

Jak v úterý 9. února oznámili představitelé skupiny odborníků WHO, v současné době není známo, jakou roli v šíření SARS-CoV-2 sehrála tržnice s mořskými plody Chua-nan ve Wu-chanu. Označili za málo pravděpodobné, že by se covid-19 mohl dostat z netopýrů přímo na tržnici ve Wu-chanu a vyslovili předpoklad, že to byli pravděpodobně přenášeči viru. Odborníci WHO to hodlají prozkoumat v budoucnu. Prohlásili přitom, že přenos viru na člověka kvůli úniku z laboratoře je málo pravděpodobný.