S omeletou či míchanými vajíčky příliš nespěchejte. Čínští vědci objevili smrtelné nebezpečí časté konzumace vajec

Omeleta, volské oko nebo vejce natvrdo je pro většinu z nás běžná snídaně. Možná je však na čase přehodnotit své stravovací návyky.

Vědci z Číny zkoumali zdravotní údaje 521 120 účastníků, kteří byli zařazeni do studie NIH-AARP Diet and Health Study. Lidé, kteří se této studie zúčastnili, byli ve věku 50 až 71 let a žili ve Spojených státech.

Během 16 let pozorování zemřelo 129 328 lidí účastnících se studie. Po prozkoumání stravovacích deníků těchto lidí vědci poznamenali, že konzumace vajec byla spojena s nejvyšším rizikem úmrtí z nejrůznějších příčin. Autoři uvádějí, že příčinou je nadměrná konzumace cholesterolu ve stravě.

Každých 300 mg cholesterolu v potravě (dvě celá vejce) denně bylo spojeno s 19% vyšší úmrtností z různých důvodů; každých 90 mg (polovina vejce) zvýšilo riziko úmrtí o 7 %. Naproti tomu konzumace vaječných bílků byla spojena s nižší úmrtností ze všech příčin. Nahrazení poloviny celého vajíčka ekvivalentním množstvím vaječných bílků bylo spojeno se snížením kardiovaskulárních úmrtí o 3 %.

Autoři shrnují, že jejich výzkum jasně ukazuje škodlivost časté konzumace vajec. Ačkoliv jsou vajíčka velmi oblíbená a mnoho lidí jí několik vajec denně, nemělo by se zapomínat na to, že všeho moc škodí.

Nebezpečná vejce

To, že by se vejce neměla konzumovat příliš často, si myslí i endokrinoložka Zuchra Pavlovová. Odbornice však nejprve poznamenala, že slepičí vajíčka mají „prakticky ideální“ složení bílku a žloutku, navíc jsou výborným zdrojem vitamínu D.

Zdůraznila však, že není dobré konzumovat vajíčka každý den, týdně by mělo člověku stačit šest vajíček (velkých). Proč?

Endokrinoložka vysvětlila, že se jednotvárné každodenní jídlo špatně projevuje na trávení, i když je zdravé a užitečné.

„Může vzniknout intolerance, což způsobí spoustu nepříjemných chvil, když nedokážete zkonzumovat ani kousíček jídla obsahujícího vajíčka,“ sdělila lékařka.

Dodala, že vajíčka je třeba jenom vařit, a nikoli smažit, protože se tak lépe tráví. Při smažení vznikají konečné produkty glykování, což jsou prvky způsobující vznik nebezpečných procesů v organismu, dokonce rakoviny.